Viral: la insólita carrera parada de manos que sorprendió en un torneo de CrossFit.

Una escena fuera de lo común llamó la atención de miles de asistentes el pasado fin de semana en el estadio P&J Live , en Escocia . En la 8° edición del Rogue Invitational , una competencia de CrossFit , fuerza y resistencia extrema , varias atletas participaron en una prueba que consistió en avanzar mediante una carrera haciendo la vertical con las manos.

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El desafío consistía en completar el trayecto sosteniendo el peso del cuerpo sobre las manos, mientras mantenían las piernas elevadas y las impulsaban en el aire para desplazarse con mayor rapidez .

De acuerdo con la información publicada por el periódico local The Scottish Sun , la prueba comenzaba con las competidoras paradas . Cada una debía avanzar corriendo hasta alcanzar una línea roja señalizada sobre el piso y, una vez allí, apoyar las palmas para levantar las piernas y quedar en posición vertical .

A partir de allí, las participantes debían avanzar sobre sus manos , sosteniendo las piernas hacia arriba y desplazándose en posición invertida hasta completar el trayecto. La combinación de dificultad física y atractivo visual convirtió a esta competencia en uno de los momentos que más repercusión despertó entre el público a lo largo del evento.

Lucy Campbell, considerada la mujer más en forma del Reino Unido, ganó la prueba

La competencia quedó en manos de Lucy Campbell, una instructora de CrossFit que en 2022 fue elegida por la comunidad del mundo fitness del Reino Unido como la deportista más sobresaliente de esa disciplina en el país. Gracias a sus condiciones físicas y a su destreza técnica, logró superar a las demás participantes y reafirmó su posición entre las principales referentes británicas del fitness competitivo.

En las grabaciones se observa a las atletas avanzar con las manos apoyadas en el suelo y las piernas elevadas, mientras los espectadores seguían la prueba y las animaban desde las tribunas. El registro audiovisual no tardó en circular por las redes y llegó a miles de usuarios que no estuvieron presentes en el recinto.

Completar todas las etapas de la prueba —iniciar con una carrera, colocar las palmas en el suelo, elevar las piernas y desplazarse cabeza abajo— requiere desarrollar una gran potencia en los hombros, además de contar con estabilidad y una coordinación precisa.

Son capacidades que pocas actividades deportivas ponen a prueba al mismo tiempo. La dificultad que implica esta combinación de movimientos ayuda a entender el entusiasmo que despertó entre quienes presenciaron la competencia.

El torneo reunió atletas de decenas de países y dejó millones en impacto económico

El Rogue Invitational es una competencia que se desarrolla durante tres jornadas cada año y está a cargo de Rogue Fitness. En ella participan deportistas de distintas partes del mundo que se miden en disciplinas como CrossFit y Strongman, modalidad vinculada con pruebas de fuerza extrema.

En esta oportunidad, el certamen tuvo su octava edición en la ciudad de Aberdeen, en Escocia, que por tercera temporada consecutiva fue elegida como anfitriona, una particularidad teniendo en cuenta que el torneo suele cambiar de ubicación.

La competencia se instaló en Escocia por primera vez en 2024. En aquella oportunidad, recibió a asistentes procedentes de 39 países y dejó en la economía de la zona un movimiento estimado en 3,9 millones de libras esterlinas (alrededor de USD 5,20 millones).

En 2025, la cantidad de naciones participantes ascendió a 40. Entre las dos primeras ediciones se comercializaron cerca de 30.000 entradas, mientras que el beneficio económico total para la región se calculó en 7 millones de libras (unos USD 9,33 millones).

Con la realización del certamen en 2026, Aberdeen completó tres años consecutivos como sede y contribuyó a consolidar el noreste escocés como un punto de referencia internacional para las competencias de fitness de alto rendimiento.

La carrera de paradas de manos fue la prueba más llamativa del fin de semana

De todas las actividades que formaron parte del certamen, esta prueba se destacó por su originalidad y por tratarse de un desafío inusual en competencias de estas características. Esa particularidad despertó el interés de los espectadores y contribuyó a que las imágenes tuvieran una amplia circulación en las plataformas digitales.

Las jornadas se desarrollaron entre el 23 y el 25 de octubre en el P&J Live. Los organizadores resolvieron mantener al establecimiento como anfitrión durante tres ediciones seguidas, una continuidad que definieron como una “residencia” prolongada.

La continuidad del campeonato en la ciudad favoreció la llegada de turistas de distintos países y produjo un movimiento económico constante que benefició a los comercios y actividades de la zona.

Por el momento, la organización no anunció si Aberdeen volverá a recibir el torneo en 2027, de modo que todavía no se conoce dónde se llevará a cabo la próxima edición.

Sin embargo, la carrera en posición invertida quedó entre las escenas más llamativas del certamen y se convirtió en el contenido que mayor difusión alcanzó en las redes sociales durante los días posteriores a su realización.