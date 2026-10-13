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13 de octubre de 2026 - 07:03
Sociedad.

Día Mundial del Huevo: Argentina lidera el consumo global y proyecta un nuevo récord en 2026

En el Día Mundial del Huevo, Argentina se destaca por su consumo récord. Para 2026, el sector proyecta 430 unidades por habitante al año.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, una fecha que destaca el valor nutricional de este alimento y su importancia en la alimentación cotidiana. En Argentina, el consumo continúa en aumento y podría alcanzar un promedio de 430 unidades por habitante durante 2026, según las proyecciones del sector avícola.

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Por qué se celebra el Día Mundial del Huevo

El Día Mundial del Huevo se conmemora cada segundo viernes de octubre por iniciativa de la Comisión Internacional del Huevo, con el objetivo de difundir los beneficios nutricionales de este alimento y su aporte a la seguridad alimentaria.

La celebración busca destacar su presencia en la dieta diaria, su versatilidad en la cocina y el papel que cumple en la producción agroalimentaria de numerosos países.

En Argentina, la fecha adquiere especial relevancia ante el crecimiento sostenido del consumo. De acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el país pasó de consumir 363 huevos por persona en 2024 a 398 en 2025. Para este año, la proyección asciende a 430 unidades anuales por habitante.

De concretarse esa estimación, Argentina se mantendría al frente del ranking mundial de consumo per cápita, por encima de México y Colombia.

Un alimento con proteínas, vitaminas y minerales

El huevo es considerado uno de los alimentos de mayor densidad nutricional, ya que aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo.

Entre sus principales componentes se encuentran las vitaminas A, D, E y varias del complejo B, además de minerales como fósforo, hierro y zinc. También contiene colina, un nutriente que participa en funciones relacionadas con el sistema nervioso y el funcionamiento cerebral.

Sus proteínas aportan aminoácidos esenciales que el organismo necesita para mantener y reparar tejidos. Por eso, puede formar parte de una alimentación variada durante distintas etapas de la vida.

Además, un huevo mediano aporta aproximadamente entre 55 y 80 calorías, dependiendo de su tamaño, y más de seis gramos de proteínas. Su composición y facilidad de preparación lo convierten en una alternativa frecuente para desayunos, almuerzos, cenas y preparaciones de todo tipo.

Por qué crece el consumo en Argentina

El aumento del consumo responde a distintos factores. Entre ellos se encuentran su aporte nutricional, la versatilidad para incorporarlo a las comidas y su precio en comparación con otras fuentes de proteínas animales.

El huevo puede utilizarse en preparaciones sencillas, como huevos revueltos, hervidos o tortillas, pero también cumple una función importante en la elaboración de panes, pastas, tortas y numerosas recetas de la gastronomía profesional.

Según los datos publicados por Todo Jujuy, una encuesta de CAPIA indicó que el 30% de los hogares argentinos había aumentado su consumo durante 2025.

La tendencia también se refleja en la evolución histórica: en el año 2000 se consumían alrededor de 129 huevos por persona al año, mientras que para 2026 se proyecta una cifra que más que triplica ese registro.

La producción avícola también apunta a un récord

El crecimiento de la demanda está acompañado por una expansión de la producción nacional. Según las estimaciones difundidas por CAPIA, Argentina podría producir alrededor de 20.300 millones de huevos durante 2026, frente a los 19.000 millones registrados en 2025.

El sector también proyecta alcanzar los 67 millones de gallinas ponedoras y superar los 32.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La actividad tiene presencia en distintas regiones del país y forma parte de una cadena que comprende la producción primaria, el transporte, la comercialización y la industria alimentaria.

Además del abastecimiento del mercado interno, la producción argentina llega a destinos internacionales, lo que amplía la importancia económica de la actividad.

Huevos blancos o marrones: ¿hay diferencias nutricionales?

Una de las dudas frecuentes entre los consumidores está relacionada con el color de la cáscara. Sin embargo, los huevos blancos y marrones no presentan diferencias nutricionales significativas por ese motivo.

El color depende principalmente de la genética y la raza de la gallina que los pone, no de una mayor cantidad de proteínas o vitaminas.

También pueden aparecer huevos con dos yemas, una particularidad que suele darse con mayor frecuencia en gallinas jóvenes, cuyos ciclos de ovulación todavía pueden ser irregulares.

En cuanto a su conservación, se recomienda manipularlos con las manos limpias, evitar cambios innecesarios de temperatura y mantenerlos refrigerados cuando corresponda, siguiendo las recomendaciones de seguridad alimentaria.

Un alimento presente en la mesa de los argentinos

El Día Mundial del Huevo permite poner en perspectiva tanto sus características nutricionales como la dimensión económica de su producción.

Con un consumo que continúa creciendo y una producción que busca acompañar esa demanda, el huevo ocupa un lugar cada vez más importante en la alimentación de los argentinos.

La proyección de 430 unidades por habitante para 2026 representa un nuevo máximo estimado para el país. No obstante, se trata de una cifra proyectada y el resultado definitivo se conocerá una vez concluido el año.

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