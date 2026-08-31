Argentina alcanzó un consumo récord de huevos en 2025: qué pasa con la demanda en Jujuy

El consumo de huevos alcanzó niveles récord en Argentina durante 2025, con un promedio cercano a los 400 huevos por persona al año , una cifra que equivale a más de una unidad diaria por habitante. En Jujuy, los productores también observan una mayor demanda y aseguran que el alimento ganó terreno como una alternativa accesible frente a otras fuentes de proteínas.

Sociedad. Huevos turcos: la receta fácil y diferente que puede renovar el desayuno

Salud. Por qué el huevo duro es uno de los alimentos más completos: 10 beneficios para la salud

Gabriel Saucedo, productor jujeño, explicó que el crecimiento responde a una combinación de factores vinculados con el precio, el aporte nutricional y los cambios en los hábitos alimentarios.

“Se come más, se come más huevos. Es una cuestión de tendencia”, señaló.

Según explicó Saucedo, Argentina se ubicó durante 2025 entre los países con mayor consumo de huevos por habitante, con una cifra cercana a los 400 anuales.

El productor sostuvo que el crecimiento no responde únicamente a una moda, sino también a las características nutricionales del alimento.

“El huevo aporta una proteína muy buena, muy saludable, de alta calidad”, explicó. A esto se suma que, frente a otros alimentos con un aporte proteico similar, suele representar una alternativa más económica.

En ese contexto, muchas familias comenzaron a incorporarlo con mayor frecuencia en sus comidas e incluso a utilizarlo como complemento o reemplazo parcial de la carne.

En Jujuy también aumentó la demanda

La tendencia nacional también se siente en la provincia. Saucedo indicó que actualmente el consumo es mucho más frecuente y que en numerosas familias un maple de huevos puede durar apenas una semana o diez días.

El productor destacó además la importancia de la producción local, especialmente por la posibilidad de que el producto llegue rápidamente desde las granjas hasta los comercios o directamente a los consumidores.

“Fomentamos el consumo de un huevo fresco, un huevo que desde granja hacia el negocio o hacia el consumidor no tiene que pasar de 48 o 72 horas”, afirmó.

Huevos blancos o marrones: qué eligen los jujeños

Dentro de la provincia también existen diferencias según la zona.

Saucedo explicó que en San Salvador de Jujuy existe una mayor preferencia por los huevos marrones, mientras que en localidades del Ramal, como San Pedro o Libertador General San Martín, el huevo blanco tiene una mayor presencia.

Sin embargo, aclaró que no existen diferencias nutricionales entre ambos.

“El huevo blanco y el marrón tienen la misma calidad, los mismos aportes nutricionales y la misma frescura”, sostuvo.

La diferencia está únicamente relacionada con la raza de la gallina y el color de la cáscara. También descartó que el huevo blanco tenga más clara o sea mejor para pastelería y panadería, una creencia que calificó como un mito.

Cómo conservar correctamente los huevos

Con el aumento del consumo, Saucedo también brindó algunas recomendaciones para mantener el producto en buenas condiciones.

Indicó que los huevos deben permanecer en un lugar fresco y alejados de fuentes de calor. Además, aconsejó evitar guardarlos dentro de bolsas cerradas o recipientes donde pueda acumularse humedad.

Sobre el lavado, explicó que no es recomendable hacerlo inmediatamente después de comprarlos.

“El huevo tiene capas en la cáscara que lo protegen del exterior. Si se quiere lavar, lo ideal es hacerlo antes de utilizarlo”, indicó.

También mencionó la tradicional prueba del agua para conocer la frescura: cuando el huevo permanece en el fondo del recipiente se considera más fresco, mientras que, a medida que envejece y aumenta su cámara de aire, comienza a elevarse.

El crecimiento del consumo refleja un cambio concreto en los hábitos alimentarios de los argentinos. Con precios más accesibles frente a otras proteínas y una mayor incorporación en las comidas diarias, el huevo atraviesa un momento de fuerte demanda que también se replica entre los consumidores jujeños.