lunes 31 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2026 - 10:48
País.

Prohibieron en Argentina los "Squeezy Dumpling" y ordenan retirar las unidades en venta

La disposición alcanza su importación, fabricación, venta y almacenamiento. También ordena retirar y descartar el stock existente de forma segura.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno dispuso la prohibición en toda la Argentina de ingresar al país, producir, vender o almacenar estos productos.

El Gobierno dispuso la prohibición en toda la Argentina de ingresar al país, producir, vender o almacenar estos productos.

El Gobierno nacional dispuso la prohibición en toda la Argentina de ingresar al país, producir, vender o almacenar juguetes blandos tipo “Squeezy dumpling”, “squeeze toy/squishy” con forma de gyoza o dumpling, luego de que distintas denuncias e informes advirtieran sobre posibles efectos perjudiciales para la salud de quienes los utilizan.

Lee además
ANMAT retiró del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante
Salud.

ANMAT retiró del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante
El producto para adelgazar que una influencer mostró en redes y encendió la alerta de ANMAT
Salud.

Una influencer promocionó un fármaco para adelgazar y ANMAT lanzó una alerta

La prohibición alcanza a toda la cadena de comercialización

La disposición fue formalizada mediante la Disposición 690/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La restricción incluye artículos comercializados bajo denominaciones como “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”, así como también aquellos ofrecidos sin una marca identificable o bajo una denominación genérica.

La medida alcanza a toda la cadena de comercialización, por lo que no queda circunscripta únicamente a los locales donde estos productos son ofrecidos al público. Importadores, fabricantes y vendedores tendrán que retirar del mercado las unidades que aún permanezcan disponibles y garantizar su eliminación o destrucción segura de forma inmediata, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La decisión se fundamenta principalmente en la necesidad de reforzar la protección de los niños frente a productos potencialmente peligrosos. De acuerdo con la normativa publicada, estos juguetes podrían presentar benceno, ftalatos y otras sustancias químicas de carácter tóxico en niveles que superarían los límites establecidos por las normas técnicas de seguridad que rigen en el país.

Qué riesgos para la salud advierten

La decisión oficial también tomó como referencia denuncias y casos previos vinculados con la venta de juguetes infantiles provenientes del exterior, ante la posibilidad de que algunos de ellos presentaran concentraciones de sustancias peligrosas superiores a los límites permitidos. Entre los componentes señalados se encuentran materiales con posibles efectos cancerígenos y mutagénicos, cuyos riesgos podrían surgir tanto por el contacto directo con la piel como por su inhalación.

La prohibición rige en todo el territorio nacional y encuentra respaldo en las normas argentinas destinadas a garantizar la protección de los consumidores, entre ellas la Constitución Nacional y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

En particular, el artículo 42 de la Carta Magna establece el derecho de los consumidores a contar con protección para su salud y seguridad, mientras que la legislación vigente determina que los productos y servicios puestos a disposición del público deben ser seguros y no poner en riesgo la integridad física bajo condiciones de utilización previsibles.

El caso reúne además información y antecedentes registrados fuera de la Argentina. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) realizó distintas presentaciones y, a su vez, las autoridades tomaron conocimiento de una alerta emitida por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de artículos con características similares.

Las exigencias para la venta online y las excepciones

Las autoridades también detectaron que una parte de estos juguetes llegaba al mercado sin instrucciones, datos o advertencias redactadas en idioma nacional, a pesar de tratarse de productos destinados específicamente al público infantil.

La normativa también contempla una exigencia particular para quienes ofrezcan estos juguetes mediante plataformas digitales. Los responsables de su venta online tendrán que publicar de forma visible en sus páginas web la información relacionada con la prohibición, y deberán hacerlo dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la disposición.

La obligación alcanza a importadores, fabricantes y comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, siempre que comercialicen estos artículos por medios o canales digitales.

Pese a que la medida alcanza de manera amplia a este tipo de productos, la disposición prevé una salvedad para determinados fabricantes, importadores y vendedores. Podrán quedar exceptuados aquellos que logren demostrar que los juguetes no representan un riesgo para la salud mediante una declaración jurada de conformidad, las certificaciones exigidas y la acreditación del cumplimiento efectivo de las normas técnicas de seguridad vigentes.

Cómo se aplicará la medida y qué organismo estará a cargo

Cuando se cumplan esas condiciones, la Dirección General de Aduanas estará facultada para autorizar el ingreso de la mercadería al país, siempre que previamente haya comprobado que se reúnen todos los requisitos previstos por la normativa.

La implementación complementaria de la normativa quedará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, organismo que depende de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dentro de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.

A su vez, esta dependencia tendrá la facultad de dictar medidas complementarias que considere necesarias para contribuir a la puesta en práctica y divulgación de la prohibición.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANMAT retiró del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante

Una influencer promocionó un fármaco para adelgazar y ANMAT lanzó una alerta

ANMAT retiró del mercado productos de limpieza de una marca: cuál es y qué detectaron

En 2025, hubo más de 5.000 suicidios en Argentina: los datos de Jujuy y dónde pedir ayuda

¿Por qué hay cada vez menos bebés en Argentina y qué impacto tendrá a futuro?

Lo que se lee ahora
Telekino quedó vacante
País.

Sorteo 2443 del Telekino: los números ganadores y cuánto pagó cada categoría

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Ayelén Ríos y su familia piden justicia.
Investigación.

Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: se conocieron más detalles del hecho

Avenida Balbín.
Bajo La Viña.

Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

MarinaPadilla García emocionó con el himno de Australia
Jujuy.

Marina Padilla García emocionó con el himno de Australia: "Que mi voz haya cruzado hacia otros continentes es un montón"

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima
Deportes.

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima

Peajes en Argentina video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel