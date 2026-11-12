Temporal en Maimará: desbordaron varias quebradas y no hay evacuados

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9

Un fuerte temporal afectó este jueves a la localidad de Maimará , donde las intensas precipitaciones provocaron la crecida de varias quebradas y anegamientos en los barrios Sumalagua y San Pedrito . Además, una familia sufrió el ingreso de agua a su vivienda y la Ruta Nacional 9 debió ser cortada momentáneamente por la acumulación de sedimentos.

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Jujuy. Un fuerte temporal desbordó un arroyo en Maimará: ya se habilitó el tránsito en la Ruta 9

En diálogo con TodoJujuy.com, Carlos Mamani, de Defensa Civil, explicó que las precipitaciones fueron intensas, aunque se extendieron durante un período breve en la localidad. Sin embargo, las lluvias fueron más importantes en la zona alta del Cerro Negro, desde donde descendió el agua hacia los sectores afectados.

Mamani detalló que, según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Maimará, el temporal generó inconvenientes durante la tarde. “Ellos estuvieron trabajando desde las 16.30, 16.40 aproximadamente. Dicen que fue una lluvia torrencial que duró más o menos 15 o 20 minutos”, explicó.

Las precipitaciones provocaron la crecida y bajada de agua por distintos cauces de la zona:

Quebrada de San Pedrito.

Quebrada de Sumalagua.

Quebrada de Rirro.

Quebrada de Güemes.

Quebrada del Cerro Negro.

Quebrada de Los Ácidos.

Quebrada de Bordó Las Peras.

El mayor volumen de agua se originó en las precipitaciones registradas en las partes altas del Cerro Negro.

Una familia sufrió el ingreso de agua a su vivienda

La crecida de los cauces afectó principalmente a los barrios Sumalagua y San Pedrito, ubicados en las cercanías de los sectores por donde descendió el agua. Uno de los datos confirmados por Defensa Civil es que no fue necesario evacuar a vecinos, pese a la intensidad de las precipitaciones.

“No hubo gente evacuada, pero sí creo que una familia sufrió la inundación de una vivienda, pero sin revestir gravedad”, indicó Mamani. En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Maimará, efectivos policiales y personal de Seguridad Vial para atender las consecuencias del temporal.

Habilitaron la Ruta 9 tras el corte por sedimentos

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9

El temporal también provocó complicaciones sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Sumalagua, donde el arrastre de sedimentos obligó a interrumpir totalmente el tránsito de manera momentánea.

Sin embargo, Defensa Civil confirmó que la ruta ya fue habilitada parcialmente, mientras continúan las tareas con maquinaria para retirar el material acumulado sobre la calzada. “Ya fue habilitada la ruta con mucha precaución, parcial, porque están trabajando con maquinaria en el lugar”, explicó Mamani.

Por este motivo, se recomienda a los conductores circular con máxima precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal que regula el tránsito.