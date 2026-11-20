Dentro de la amplia oferta de lugares para conocer en Argentina , que incluye tanto centros turísticos tradicionales como pequeñas poblaciones alejadas de los circuitos habituales, se encuentra Perú , un pueblo de La Pampa cuyo nombre despierta curiosidad por ser idéntico al de una nación de Sudamérica . Agendalo para tus próximas escapadas cortas .

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Más allá de esta particular coincidencia, la localidad se presenta como una alternativa poco convencional para quienes desean alejarse de la rutina durante unos días y disfrutar de una experiencia vinculada con la vida en el campo .

La localidad de Perú está situada en el departamento de Guatraché , al sureste de la provincia de La Pampa , en plena llanura pampeana . Su geografía se caracteriza por la presencia de extensas tierras rurales y sectores de bosques de caldén , una vegetación típica que forma parte del patrimonio paisajístico pampeano.

La historia de esta población estuvo marcada por la llegada del Ferrocarril General Roca . La estación ferroviaria se convirtió en un punto clave para el surgimiento y la expansión del lugar, y aún mantiene construcciones que permiten reconocer las huellas de aquel período.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Perú, La Pampa?

El principal atractivo para los visitantes está relacionado con la historia del ferrocarril, cuya memoria se conserva en una antigua estación recuperada que actualmente alberga un museo. Allí se exhiben fotografías, piezas antiguas, utensilios y otros elementos asociados a la actividad ferroviaria. A través de recorridos acompañados por guías, es posible conocer los orígenes del ramal y comprender la influencia que tuvo en las costumbres y el desarrollo de los habitantes de la zona.

Una de las actividades que más curiosidad despierta son los recorridos en zorrita, una formación ferroviaria restaurada que permite experimentar un viaje diferente y acercarse al pasado del pueblo. La propuesta reúne entretenimiento y patrimonio histórico, y generalmente se lleva adelante los sábados y domingos o en jornadas especiales.

La oferta se completa con distintas propuestas para disfrutar de la naturaleza, entre ellas senderos para recorrer a pie, circuitos ciclísticos y excursiones a establecimientos rurales de los alrededores. Son actividades pensadas para quienes desean alejarse del ritmo cotidiano y disfrutar de la calma del entorno pampeano.

La cocina regional también ocupa un lugar importante en la identidad local, especialmente durante la Fiesta del Varenike, dedicada a esta preparación tradicional de raíces ruso-ucranianas, que da cuenta de la herencia multicultural de la región.

Cómo llegar a Perú, La Pampa

Llegar a Perú desde Santa Rosa, capital pampeana, no presenta mayores complicaciones. Quienes viajen en vehículo particular deben circular por la Ruta Provincial 1 en dirección a General San Martín y, posteriormente, seguir camino hacia Guatraché. Desde allí, un trayecto rural permite alcanzar la localidad. El viaje completo demanda alrededor de dos horas y treinta minutos.

Otra alternativa es viajar en colectivo hasta Guatraché, que cuenta con conexiones habituales desde varias ciudades argentinas, entre ellas Retiro. Una vez allí, resta recorrer aproximadamente 15 kilómetros hasta Perú, un trayecto que puede realizarse en algún medio de transporte de la zona o en un vehículo particular.

En cambio, quienes salgan desde la Ciudad de Buenos Aires y elijan trasladarse en auto deberán contemplar un recorrido de mayor duración: son unos 735 kilómetros, que demandan cerca de ocho horas de viaje. El camino más conveniente es tomar la Ruta Nacional 205.