Tragedia en Yavi: una mujer de 59 años murió tras recibir el impacto de un rayo

Una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo mientras trabajaba en Yavi (imagen ilustrativa)

Una mujer de 59 años murió tras ser alcanzada por un rayo en la localidad de Yavi, en la Puna jujeña. La víctima fue identificada como Paulina Ester Tolaba y, según informaron fuentes policiales, se encontraba trabajando en una acequia cerca de un río cuando ocurrió el hecho.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 23 horas, luego de recibir una alerta sobre la presencia de una persona sin vida en la zona.

Cómo ocurrió el hecho en Yavi Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, se entrevistaron con una mujer que manifestó ser hija de la víctima. Según su relato, su madre se encontraba en el río cercano al pueblo, realizando trabajos para construir una acequia, cuando habría sido alcanzada por una descarga eléctrica provocada por un rayo.

De acuerdo con el testimonio brindado a las autoridades, el impacto le habría provocado la muerte de manera instantánea.

Intervención policial y pericias Tras conocerse el hecho, personal del Departamento de Criminalística acudió al lugar y realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, efectivos de Bomberos trasladaron el cuerpo a la morgue del hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde estaba previsto realizar el examen cadavérico. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 17°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

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