lunes 16 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2026 - 09:39
Jujuy.

Tragedia en Yavi: una mujer de 59 años murió tras recibir el impacto de un rayo

La víctima tenía 59 años y realizaba trabajos en una acequia cerca del pueblo en Yavi. La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo mientras trabajaba en Yavi&nbsp;&nbsp;&nbsp;(imagen ilustrativa)

Una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo mientras trabajaba en Yavi   (imagen ilustrativa)

Lee además
Comunidad de Casti - Yavi - Imagen creada con IA
Fatalidad.

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi
Un hombre falleció en Cochinoca tras el impacto de un rayoLa adolescente fue hallada sin vida en el mirador Cerro de la Cruz. Las pericias determinaron que la causa fue el impacto directo de un rayo.
Cerro de la Cruz.

Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 23 horas, luego de recibir una alerta sobre la presencia de una persona sin vida en la zona.

Cómo ocurrió el hecho en Yavi

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, se entrevistaron con una mujer que manifestó ser hija de la víctima. Según su relato, su madre se encontraba en el río cercano al pueblo, realizando trabajos para construir una acequia, cuando habría sido alcanzada por una descarga eléctrica provocada por un rayo.

De acuerdo con el testimonio brindado a las autoridades, el impacto le habría provocado la muerte de manera instantánea.

Intervención policial y pericias

Tras conocerse el hecho, personal del Departamento de Criminalística acudió al lugar y realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, efectivos de Bomberos trasladaron el cuerpo a la morgue del hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde estaba previsto realizar el examen cadavérico.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 17°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un turista de Buenos Aires murió alcanzado por un rayo en Yavi

Una adolescente murió al ser alcanzada por un rayo en el Aguilar

Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces
Deportes.

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario
Jujuy.

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario

Sismo en Susques.
Jujuy.

Temblor en Jujuy: se registró un sismo de magnitud 3,8 cerca de Susques

Altos Hornos Zapla.
Zona Norte.

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes
País.

Tragedia en Salta: encontraron muertos a un padre y sus tres hijas que eran buscados desde el viernes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel