El rincón de Corrientes que sorprende con naturaleza, fósiles y paisajes.

La provincia de Corrientes se encuentra entre las zonas del país más elegidas por los turistas para hacer unas escapadas . Su atractivo radica en la posibilidad de recorrer escenarios naturales diversos, acercarse a las costumbres y expresiones culturales de sus comunidades y descubrir un patrimonio histórico que fue construyéndose a lo largo del tiempo.

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Quienes recorren esta región pueden encontrarse con paisajes de gran belleza , tradiciones que forman parte de la identidad local y numerosos testimonios de un pasado que dejó una marca profunda y que continúa presente en distintos rincones del territorio.

Corrientes se destaca como uno de los destinos turísticos más relevantes de esta parte del país. Al igual que ocurre en otras provincias argentinas, ofrece numerosas alternativas para quienes desean conocerla y recorrerla, aunque muchas de sus propuestas más atractivas están estrechamente relacionadas con sus paisajes y espacios naturales .

Además, no es necesario alejarse demasiado para encontrar lugares de gran valor paisajístico . Dentro de un radio aproximado de 150 kilómetros es posible acceder a diferentes rincones naturales que, pese a su atractivo, todavía permanecen fuera de los circuitos turísticos más conocidos.

Entre las alternativas que ofrece Corrientes se encuentran el Parque Nacional Mburucuyá, Bella Vista y la Reserva Paleontológica Toropí, tres lugares que reúnen propuestas muy diferentes para quienes desean descubrir la provincia.

En estos destinos es posible acercarse a la biodiversidad característica de la región y observar de manera directa distintas especies de flora y fauna propias del territorio. También permiten conocer uno de los principales espacios de la zona vinculados con el patrimonio fósil y, al mismo tiempo, disfrutar de jornadas de descanso junto a algunas de las playas más destacadas de Corrientes.

Dónde queda el Parque Nacional Mburucuyá, Bella Vista y Reserva Paleontológica Toropí

Tal como indica su denominación, el Parque Nacional Mburucuyá está ubicado dentro del departamento que lleva el mismo nombre. El área protegida se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de la localidad cabecera, en las cercanías del Gran Parque Iberá, y a unos 130 kilómetros de la ciudad de Bella Vista.

Por su parte, Bella Vista alberga uno de los sitios de mayor relevancia paleontológica de la provincia. Se trata de la Reserva Paleontológica Toropí, un espacio dedicado a la preservación de importantes vestigios fósiles que se localiza a aproximadamente 10 kilómetros del área céntrica de la ciudad.

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Estos tres puntos de interés de Corrientes permiten acercarse a algunos de los paisajes naturales más destacados del noroeste argentino y, al mismo tiempo, descubrir parte del patrimonio histórico de la región.

Dentro de este recorrido, el Parque Nacional Mburucuyá ofrece un entorno especialmente apropiado para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, como pasar la noche en un campamento o recorrer espacios destinados a observar animales en su ambiente natural. A través de sus diferentes caminos y senderos, es posible encontrar ejemplares de corzuela, carpincho, yacaré y ciervo de los pantanos, entre otras especies características de la fauna local.

Dentro de las propuestas relacionadas con el patrimonio histórico y natural de Corrientes también se destaca la Reserva Paleontológica Toropí, situada en la ciudad de Bella Vista. Este espacio se encuentra vinculado al arroyo que lleva el mismo nombre, reconocido por concentrar uno de los conjuntos de restos fósiles más importantes del norte argentino.

En este sitio fueron identificados vestigios pertenecientes a más de 40 especies animales. La relevancia científica del yacimiento se debe, en gran medida, al notable estado de conservación de los fósiles encontrados, una característica que despertó el interés de especialistas e investigadores procedentes de diferentes lugares del mundo.

Para terminar el recorrido con una propuesta más tranquila y vinculada al descanso, Bella Vista ofrece su Balneario Municipal, uno de los principales puntos de encuentro durante los meses de verano y un espacio elegido para disfrutar de jornadas junto al agua.

La zona también brinda la posibilidad de realizar distintas actividades deportivas y recreativas en el río Paraná. Entre las alternativas disponibles se encuentran el kayak, la pesca y el canotaje, con propuestas que pueden adaptarse tanto a quienes recién comienzan a practicar estas disciplinas como a personas con mayor experiencia.

Cómo llegar al Parque Nacional Mburucuyá, Bella Vista y Reserva Paleontológica Toropí

El recorrido desde la ciudad de Corrientes hasta Bella Vista tiene una extensión aproximada de 150 kilómetros. Para realizarlo, se debe circular primero por la Ruta Nacional 12 y posteriormente tomar la Ruta Provincial 27, que conduce hacia la localidad.

Una vez en Bella Vista, llegar hasta la Reserva Paleontológica Toropí requiere continuar por la RP27 durante unos 10 kilómetros desde el área céntrica. El desplazamiento entre ambos puntos demanda alrededor de 20 minutos en auto, dependiendo de las condiciones del tránsito y del camino.

Para completar el recorrido y llegar desde Bella Vista hasta el Parque Nacional Mburucuyá, el itinerario comienza retomando la Ruta Provincial 27. Luego, es necesario enlazar con la Ruta Provincial 13 y continuar por la RP87, que conduce directamente hacia el área protegida.

La distancia entre ambos destinos es de aproximadamente 130 kilómetros, un recorrido que demanda alrededor de dos horas de viaje en auto.