El paisaje de La Rioja que parece de otro planeta y guarda siglos de historia

En La Rioja existen paisajes capaces de generar la sensación de estar frente a un escenario de otro mundo.

En La Rioja existen paisajes capaces de generar la sensación de estar frente a un escenario de otro mundo. Entre sierras , terrenos secos y extensos valles rojos hay un lugar que sorprende por sus particulares figuras rocosas y que invita a detener el recorrido para contemplarlas y fotografiarlas. Agenda este destino para tus próximas escapadas por el país.

País. El rincón de La Rioja donde se puede caminar entre las huellas de un pueblo milenario

Las piedras presentan siluetas singulares , producto de procesos naturales que se desarrollaron a lo largo de millones de años.

Recorrer el Vallecito Encantado ofrece mucho más que la posibilidad de obtener buenas fotografías. El lugar permite acercarse a la historia geológica de la región y a las marcas dejadas por los pueblos originarios que habitaron este territorio. En un mismo paseo conviven elementos vinculados con la ciencia y con el pasado de la zona , creando un paisaje cuyo atractivo resulta difícil de resumir.

Para quienes llegan por primera vez al lugar, la sorpresa suele ser la reacción inmediata. A medida que avanza el recorrido, el paisaje se transforma y surgen nuevas formaciones rocosas cuyas siluetas pueden recordar, según la mirada de cada visitante, a animales, embarcaciones e incluso figuras humanas .

Aunque el entorno puede despertar el deseo de explorarlo por cuenta propia, se aconseja realizar la visita junto a guías habilitados. Ellos permiten comprender el proceso natural detrás de estas estructuras y explican de qué manera la acción del viento y la erosión moldeó las rocas hasta convertirlas en una suerte de museo natural a cielo abierto.

Dónde queda Vallecito Encantado

El Vallecito Encantado se encuentra en la provincia de La Rioja, a la vera de la Ruta Nacional 40. El atractivo está situado a apenas 15 kilómetros de Guandacol y aproximadamente a 45 kilómetros de Villa Unión. Su origen se remonta al período Carbonífero, hace alrededor de 360 millones de años, una antigüedad que le otorga un particular valor tanto para especialistas en geología como para quienes disfrutan descubrir paisajes singulares.

Entre sus principales atractivos se encuentran las numerosas geoformas, muchas de las cuales fueron bautizadas por sus llamativas siluetas. Allí pueden encontrarse formaciones conocidas como la momia, el barco, el lagarto, el sombrero, la copa rota y el balón. Sus curiosos contornos invitan a observarlas detenidamente, cambiar de perspectiva y encontrar en cada figura distintas interpretaciones.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Vallecito encantado?

La visita al lugar generalmente se realiza junto a un guía turístico, cuya compañía permite conocer con mayor profundidad el valor del paisaje y descubrir aspectos que podrían pasar inadvertidos, especialmente aquellos relacionados con la flora y fauna autóctona. El trayecto propone una combinación entre el contacto con el entorno natural y la historia de la región, ya que por este sector también transitaba el general Felipe Varela mientras recorría la zona en busca de sus animales.

A su vez, una visita al Vallecito Encantado puede complementarse con un recorrido por otros sitios de interés cercanos a Guandacol. Entre ellos se encuentran el Monumento Natural Cerro Bola, reconocido por sus particulares plegamientos geológicos, las Dunas del Cura Shimpa y la Quebrada El Alazán, otras alternativas para continuar explorando los paisajes de la región.

Cómo llegar a Vallecito encantado

La vía más utilizada para llegar al Vallecito Encantado es la Ruta Nacional 40, que une las localidades de Villa Unión y Guandacol. Una vez en esta última, el recorrido continúa durante unos 15 kilómetros hasta alcanzar el acceso al valle. También existe la posibilidad de contratar excursiones organizadas desde Villa Unión, mientras que distintas agencias turísticas ofrecen salidas desde la capital de La Rioja e incluso desde provincias vecinas, entre ellas San Juan.

Aquellos que opten por trasladarse en vehículo particular deberían contar con calzado adecuado, llevar suficiente agua y verificar antes de salir cuáles son las condiciones del camino. En promedio, la visita puede extenderse entre dos y tres horas, aunque el tiempo total varía según la velocidad del recorrido y la cantidad de pausas destinadas a observar las diferentes geoformas.