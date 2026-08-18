El pueblo escondido entre las yungas que guarda una cascada y paisajes increíbles.

En el centro de Tucumán hay un pueblo que reúne atractivos históricos, escenarios naturales y propuestas de aventura , convirtiéndose en una alternativa interesante para quienes buscan unas escapadas para recorrer y conocer distintos destinos de la Argentina .

País. El pueblo de La Pampa que invita a disfrutar de un fin de semana entre naturaleza y tradición

País. El pueblo de Tucumán que sorprende por sus paisajes y es ideal para unas escapadas de aventura

En el sector más austral de la provincia se encuentra La Cocha, una localidad de gran encanto , que invita a descubrir su patrimonio cultural y a disfrutar de sus imponentes entornos naturales. Entre sus principales atractivos sobresale una cascada oculta entre la vegetación de las yungas , que aporta un paisaje singular a la región.

Este destino del sur tucumano lleva un nombre cuyo origen se remonta al quechua: “kkocha” , palabra que significa “laguna” . Su visita permite a los viajeros adentrarse en un escenario singular , en el que las marcas dejadas por el pasado conviven con los paisajes y la biodiversidad que caracterizan al presente.

En tiempos antiguos, el territorio funcionó como una zona donde se concentraba agua . Esa particularidad quedó registrada en distintos vestigios arqueológicos encontrados en el lugar, entre ellos caracoles y restos de vegetación acuática , que permiten reconstruir parte de la historia de la región.

La Cocha no se destaca únicamente por sus atractivos naturales, sino que también funciona como un excelente punto de partida para recorrer los distintos encantos de la región. Al ser la cabecera del departamento y estar conformada por seis comunas, la localidad cuenta con una ubicación que resulta conveniente para emprender excursiones hacia los parques provinciales y las áreas protegidas que se encuentran en sus alrededores.

Quienes llegan hasta este destino pueden acceder a una amplia variedad de propuestas, desde recorrer vestigios de antiguas civilizaciones y sitios arqueológicos hasta descubrir imponentes saltos de agua escondidos entre la exuberante vegetación de las yungas tucumanas.

Dónde queda La Cocha, Tucumán

El departamento La Cocha está localizado en el sector más austral de la provincia de Tucumán y posee una superficie aproximada de 917 km². Su territorio limita hacia el norte con J. B. Alberdi, al este con Graneros, al oeste nuevamente con J. B. Alberdi y con la provincia de Catamarca, mientras que por el sur establece su límite con el territorio catamarqueño.

La localidad de La Cocha, cabecera del departamento, cuenta con una ubicación privilegiada que la convierte en un punto conveniente para quienes desean recorrer y conocer los principales atractivos de los alrededores.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Cocha, Tucumán?

La visita a La Cocha y a los distintos puntos de interés ubicados en sus cercanías permite acceder a una amplia variedad de propuestas y actividades para disfrutar:

Adentrarse en las yungas de Tucumán para recorrer su exuberante vegetación y llegar hasta una cascada oculta entre el paisaje selvático.

para recorrer su exuberante y llegar hasta una entre el paisaje selvático. Conocer los vestigios de antiguos asentamientos y explorar las ruinas que dejaron los primeros habitantes del Valle Calchaquí .

y explorar las que dejaron los primeros habitantes del . Visitar los 8 parques provinciales y las 4 reservas naturales ubicadas en las proximidades, con la posibilidad de contemplar una gran variedad de escenarios, desde zonas montañosas y selvas hasta cursos de agua y ríos .

ubicadas en las proximidades, con la posibilidad de contemplar una gran variedad de escenarios, desde . Recorrer las seis comunas del departamento: organizar una visita por El Sacrificio, Huasa Pampa, Rumi Punco, San Ignacio, San José y Yánimas, y conocer las particularidades de cada una de estas localidades.

Descubrir el pasado geológico del territorio: acercarse a la historia natural de la región mediante los restos arqueológicos vinculados con antiguas formas de vida acuática hallados en la zona.

acercarse a la mediante los hallados en la zona. Probar los sabores de Tucumán: disfrutar de las especialidades de la cocina regional, entre las que se encuentran las tradicionales y reconocidas empanadas tucumanas.

Cómo llegar a La Cocha, Tucumán

Para arribar a La Cocha partiendo desde San Miguel de Tucumán, hay que dirigirse hacia el sur por la Ruta Nacional N.º 38. En cambio, quienes viajen desde San Fernando del Valle de Catamarca deberán utilizar esa misma ruta, pero tomando sentido norte. Si el punto de partida es Tafí del Valle, el trayecto requiere circular primero por la Ruta Provincial N.º 307 en dirección sur y, posteriormente, incorporarse a la Ruta Nacional N.º 38 para continuar el viaje.

Quienes viajen desde Termas de Río Hondo hacia La Cocha deben avanzar primero por las rutas provinciales N.º 333 y N.º 308, siguiendo el sentido norte, y posteriormente enlazar con la Ruta Nacional N.º 38.

En cuanto al transporte aéreo, las alternativas más próximas son los aeropuertos ubicados en San Miguel de Tucumán, Termas de Río Hondo y San Fernando del Valle de Catamarca. Desde cualquiera de estos puntos, el recorrido puede completarse mediante un trayecto terrestre hasta llegar a La Cocha.