Estados Unidos anticipó inversiones millonarias en Argentina y ratificó su apoyo a Milei

El embajador de Estados Unidos en Argentina , Peter Lamelas , anticipó que las inversiones estadounidenses en el país podrían alcanzar los US$20.000 millones , destinadas principalmente al desarrollo energético y a obras de infraestructura.

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El anuncio se realizó durante el evento Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG 2026), en Neuquén, donde el diplomático también ratificó el apoyo de Washington al gobierno de Javier Milei.

“Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei”, sostuvo Lamelas, al referirse a la relación bilateral y a las oportunidades de cooperación económica entre ambos países.

Los fondos anunciados apuntarían a impulsar proyectos vinculados con la producción de petróleo y gas, además de obras destinadas a ampliar la capacidad de transporte de energía. El objetivo es fortalecer la infraestructura estratégica necesaria para acompañar el crecimiento del sector energético y facilitar el traslado de la producción hacia los mercados.

El financiamiento podría canalizarse a través de distintas instituciones estadounidenses, entre ellas el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EximBank), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Departamento de Estado.

EximBank ya anunció US$7.000 millones

Uno de los principales antecedentes es el anuncio de EximBank, que comprometió US$7.000 millones para el proyecto del Corredor Andes-Atlántico. La iniciativa busca mejorar la infraestructura logística y de transporte para facilitar la conexión entre las economías regionales argentinas y los mercados internacionales.

La semana pasada, el canciller argentino, Pablo Quirno, anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos. Este paso permitirá remitir el entendimiento al Congreso Nacional para su tratamiento y aprobación.

Quirno también destacó la importancia de los instrumentos de financiamiento y cooperación económica impulsados por ambos países para concretar obras estratégicas.

Más financiamiento para conectar las economías regionales

A los fondos de EximBank se suman instrumentos de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Según explicó el canciller, estas herramientas contribuirían a materializar el Corredor Andes-Atlántico y el acuerdo marco “US-Argentina Build the Future Framework”, presentado en Nueva York en septiembre.

El propósito es impulsar inversiones en infraestructura que permitan mejorar la conectividad, reducir las dificultades logísticas y facilitar que los productos de las economías regionales argentinas lleguen a los mercados internacionales.

En este contexto, las inversiones anunciadas por Lamelas se enmarcan en el fortalecimiento de los vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos, con especial atención al desarrollo energético, la infraestructura y la expansión de las exportaciones.