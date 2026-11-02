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2 de noviembre de 2026 - 17:00
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Prandi apuntó contra los famosos que opinaron sobre su conflicto con Emanuel Ortega

En medio de las versiones sobre su ruptura, Julieta Prandi volvió a trabajar y rompió el silencio sobre su separación con Emanuel Ortega.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Prandi apuntó contra los famosos que opinaron sobre su conflicto con Emanuel Ortega.&nbsp;

Prandi apuntó contra los famosos que opinaron sobre su conflicto con Emanuel Ortega. 

Tras un período marcado por las especulaciones y los comentarios sobre su situación sentimental, Julieta Prandi reapareció en el ámbito laboral y rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega.

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Prandi apuntó contra los famosos que opinaron sobre su conflicto con Emanuel Ortega

Después de varias semanas de exposición mediática por su ruptura con Emanuel Ortega, Julieta Prandi reapareció en su programa de radio y habló sobre el presente de su vida personal.

En una entrevista, la modelo se refirió al final de la relación y dejó en claro su postura frente a las distintas versiones que circularon.

A pesar de reconocer que atraviesa días difíciles tras el final de una relación de seis años, Julieta se mostró entusiasmada por regresar a su rutina laboral. “Estoy contenta de volver a mi trabajo, a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”, contó ante las cámaras de Intrusos al ser consultada por su presente.

Cuando le preguntaron cómo lleva su presente sentimental, Julieta reconoció que la separación no es un proceso sencillo, especialmente después de una relación de seis años. “Como cualquier persona que se separa después de seis años. Es una relación importante donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”, manifestó.

La pregunta sobre una posible tercera persona en la ruptura tampoco pasó inadvertida. Sin profundizar en los motivos de la separación, la modelo dejó en claro que Emanuel conocía lo que estaba ocurriendo entre ellos. “Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo”, sostuvo.

Durante la nota también le consultaron por las declaraciones de familiares y allegados a Emanuel Ortega, además de las opiniones de figuras como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale. Sin entrar en polémicas, Julieta fue clara sobre su mirada: “Creo que las parejas son de a dos. Todo el resto es periferia, no sé”.

No merece ni opinión”, siguió sobre el conductor. Y añadió, tajante: “Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad, merece mi más profunda lástima”.

Prandi apuntó contra Juana Viale

Al ser consultada específicamente por las declaraciones de Juana Viale, quien había manifestado su sorpresa por la ruptura en su programa, Julieta no cambió su postura y volvió a lanzar una crítica. “A todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena”, afirmó.

Y agregó, sin vueltas: “Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona ni de Emanuel”.

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