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3 de noviembre de 2026 - 19:06
Luto.

Muerte de Jesús de Miguel: por qué un golpe en el pecho puede causar un paro cardíaco

Tras la muerte de Jesús de Miguel, especialistas explicaron qué es la conmoción cardíaca, una alteración poco frecuente que puede afectar incluso a deportistas sanos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Fuerte golpe.

Fuerte golpe.

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, generó conmoción en el mundo del deporte y abrió interrogantes sobre cómo un golpe en el pecho puede desencadenar un paro cardíaco. El jugador de 30 años falleció este martes 3 de noviembre, después de sufrir un fuerte impacto durante un partido contra el Andorra, que obligó a suspender el encuentro.

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Especialistas en cardiología señalaron que una de las posibles explicaciones médicas es la llamada commotio cordis, también conocida como conmoción cardíaca. Se trata de un fenómeno poco frecuente en el que un traumatismo sobre el tórax puede alterar el funcionamiento eléctrico del corazón y provocar una arritmia potencialmente mortal, incluso en personas sin enfermedades cardíacas previas. Sin embargo, todavía no se confirmó que esta haya sido la causa específica de la muerte del futbolista.

De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por los profesionales sanitarios presentes en el estadio. Los equipos de emergencia lograron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Aunque inicialmente permanecía estable dentro de la gravedad, su estado neurológico empeoró durante las horas siguientes. Finalmente, el Tenerife confirmó su fallecimiento el martes a las 8 de la mañana, hora española.

Qué es la commotio cordis y por qué puede provocar un paro cardíaco

La commotio cordis es una alteración que puede producirse cuando una persona recibe un golpe directo en el pecho en un momento muy específico del ciclo eléctrico del corazón.

La Asociación Estadounidense del Corazón explica que el impacto puede interrumpir la actividad eléctrica normal del órgano y desencadenar una fibrilación ventricular, una arritmia grave que impide que el corazón bombee sangre de manera eficaz.

Esto significa que el corazón puede dejar de impulsar sangre hacia el cerebro y otros órganos, aunque no exista una lesión visible ni una enfermedad cardíaca previa. La persona puede perder el conocimiento y sufrir un paro cardíaco en cuestión de segundos.

El cardiólogo Mario Fitz Maurice, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Rivadavia, explicó a Infobae que este fenómeno “generalmente, se da en corazones absolutamente sanos por una cuestión de combinación de factores que, lamentablemente, determinan un suceso fatal”.

Qué hacer si una persona se desploma después de recibir un golpe

Ante un posible paro cardíaco, la velocidad de respuesta resulta fundamental. Si una persona pierde el conocimiento, no responde y no respira normalmente después de recibir un impacto en el pecho, debe recibir asistencia de emergencia inmediata.

RCP en Argentina

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La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda activar el sistema de emergencias, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) tan pronto como esté disponible.

La RCP permite mantener parcialmente la circulación sanguínea mientras llega la asistencia especializada. Por su parte, el desfibrilador puede detectar determinados ritmos cardíacos peligrosos y administrar una descarga cuando corresponde, con el objetivo de restablecer una actividad eléctrica eficaz.

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