Equipos jujeños de maxibásquet femenino se consagraron campeones en Bolivia

El maxibásquet femenino de Jujuy tuvo una destacada participación en el Torneo Internacional de FIMBA , disputado en la ciudad de Oruro, Bolivia durante el fin de semana que pasó.

Cinco equipos de la Liga Jujeña de Maxibásquet Femenino representaron a la provincia y consiguieron consagrarse campeones en las categorías +50, +60 y +70 , en una competencia que reunió a delegaciones de distintos países.

La delegación estuvo integrada por jugadoras de diferentes edades que viajaron para competir en el certamen internacional, reafirmando la vigencia del deporte y la participación de las mujeres mayores de 50 años en competencias de alto nivel.

Dos equipos de la categoría +50.

Dos equipos de la categoría +60.

Un equipo de la categoría +70.

Las formaciones jujeñas lograron alcanzar el primer puesto en las tres categorías, obteniendo los títulos de campeonas y dejando a la provincia entre las protagonistas del certamen. Desde la Liga Jujeña de Maxi Básquet Femenino destacaron el desempeño de las deportistas y el esfuerzo realizado para representar a Jujuy en una competencia internacional.

"Queremos felicitar y reconocer a todas nuestras jugadoras que dejaron su corazón en la cancha y lograron subir al podio. Un logro enorme que habla de su talento, compromiso, esfuerzo, pasión y, sobre todo, de esas ganas inmensas de seguir jugando, creciendo y demostrando que no hay edad para cumplir sueños", expresaron desde la institución.

Reconocimiento internacional para las jugadoras jujeñas de maxibásquet

Además de los títulos obtenidos, las representantes provinciales recibieron el reconocimiento de FIMBA Bolivia por el nivel deportivo demostrado durante el torneo. Desde la organización jujeña valoraron especialmente esta distinción, que acompañó los resultados conseguidos en las diferentes categorías.

"Recibimos también el reconocimiento y la admiración de FIMBA Bolivia por el excelente nivel deportivo de nuestras jugadoras. Qué orgullo representar a Jujuy y a nuestro país de esta manera", señalaron desde la Liga Jujeña de Maxibásquet Femenino. La participación permitió visibilizar el crecimiento de esta disciplina en la provincia y el trabajo que realizan las jugadoras para continuar compitiendo a nivel regional e internacional.

Un torneo que reunió a deportistas de Argentina, Bolivia y Perú

La ciudad boliviana de Oruro fue sede del Torneo Internacional de FIMBA, que contó con la presencia de equipos locales y delegaciones invitadas de Argentina y Perú. El encuentro deportivo tuvo como objetivo promover la competencia y fortalecer los vínculos entre las instituciones y jugadoras de los países participantes, a través de una disciplina que continúa sumando protagonistas de diferentes generaciones.