Feriados nacionales y asuetos de noviembre 2026: tres fines de semana largos en Jujuy

Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos en Argentina. En Jujuy, además, habrá asueto administrativo y escolar el lunes 2.

Noviembre de 2026 tendrá dos fines de semana largos en Argentina. En Jujuy, además, habrá asueto administrativo y escolar el lunes 2.

El calendario de feriados de noviembre de 2026 en Argentina contempla dos fines de semana largos , vinculados con la visita del papa León XIV y la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Las fechas de descanso serán el lunes 9 y el lunes 23 de noviembre, aunque algunas jurisdicciones tendrán jornadas adicionales. En Jujuy, además, el Gobierno provincial confirmó un asueto administrativo y escolar para el lunes 2 de noviembre y el miercoles 18, Dóa de la Autonomía Política de Jujuy.

Sociedad. El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

De esta manera, el penúltimo mes del año ofrecerá distintas oportunidades de descanso, con diferencias según la provincia y el ámbito laboral. Mientras que los feriados nacionales tendrán alcance en todo el país, algunas disposiciones especiales estarán limitadas a determinadas jurisdicciones.

El primer fin de semana largo será del sábado 7 al lunes 9 de noviembre , con motivo de la v isita del papa León XIV a la Argentina.

El lunes 9 fue establecido como feriado nacional, por lo que la mayor parte del país tendrá tres días consecutivos de descanso.

Sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, el descanso se extenderá hasta el martes 10 de noviembre debido a las actividades previstas durante la visita del pontífice. En ambas jurisdicciones serán cuatro días consecutivos, desde el sábado 7 hasta el martes 10. Por su parte, la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada adicional de descanso el miércoles 11 de noviembre, también vinculada con la visita papal.

El segundo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre. En este caso, corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, pero cuyo feriado se trasladará al lunes 23.

Argentina tendrá feriados el 9 y 23 de noviembre. En Jujuy se suma el asueto del 2 por el Día de los Fieles Difuntos. (PH: Mariano Goitea)

Jujuy tendrá asueto el lunes 2 de noviembre y el día de la Autonomía política

A los feriados nacionales se sumará una jornada especial en Jujuy. El Gobierno provincial estableció asueto administrativo y escolar para el lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo del Día de los Fieles Difuntos.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto N.º 6168 y tendrá vigencia en todo el territorio provincial, dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo. Esto significa que no habrá actividad habitual en los establecimientos educativos y organismos de la administración pública provincial comprendidos por la disposición.

Sin embargo, el decreto establece que deberán garantizarse los servicios esenciales durante la jornada. Es importante aclarar que se trata de un asueto provincial y no de un feriado nacional. Por lo tanto, la medida no implica automáticamente la suspensión de actividades para todos los trabajadores del sector privado.

La decisión responde a la importancia cultural y religiosa que tiene el Día de los Fieles Difuntos en Jujuy, donde numerosas familias mantienen tradiciones como la preparación de ofrendas, las visitas a cementerios y las celebraciones religiosas.

Jujuy tendrá otro día no laborable el 18 de noviembre

Además de los feriados nacionales y el asueto del 2 de noviembre, Jujuy conmemorará el miércoles 18 de noviembre el Día de la Autonomía Política de la provincia. La fecha recuerda la decisión tomada en 1834, cuando Jujuy se separó políticamente de Salta y comenzó su camino como provincia autónoma. Por esta conmemoración, el 18 de noviembre es día no laborable en el territorio jujeño, aunque no tiene el mismo alcance que un feriado nacional. De esta manera, el calendario provincial suma otra jornada especial durante noviembre de 2026.

Calendario de feriados y días de descanso de noviembre 2026

Lunes 2 de noviembre: asueto administrativo y escolar en Jujuy por el Día de los Fieles Difuntos.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: jornada especial de descanso en CABA y Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: jornada especial de descanso en la provincia de Buenos Aires.

Miércoles 18 de noviembre: autonomía política de Jujuy

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Así, los empleados públicos y estudiantes comprendidos por el asueto de Jujuy tendrán tres fines de semana largos durante el período, mientras que en la mayor parte del país habrá dos.