Por qué es feriado hoy 12 de octubre: el significado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Este lunes 12 de octubre es feriado en Argentina por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una jornada que propone revisar la historia y reconocer la riqueza cultural de las comunidades que habitan el territorio nacional.
La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América, ocurrida el 12 de octubre de 1492, un acontecimiento que marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización que transformó profundamente a los pueblos originarios del continente.
La llegada de Cristóbal Colón a América.(Museo del Prado)
A diferencia de las conmemoraciones tradicionales que celebraban ese acontecimiento como un encuentro entre culturas, la jornada actual busca promover una mirada crítica sobre la historia y destacar la importancia del respeto, la igualdad y la convivencia.
¿Por qué el 12 de octubre es feriado en Argentina?
El 12 de octubre forma parte del calendario oficial de feriados nacionales bajo la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El cambio de nombre se estableció en 2010, cuando se buscó dejar atrás la denominación Día de la Raza y promover una perspectiva basada en el reconocimiento de las distintas identidades culturales.
La jornada invita a reflexionar sobre las consecuencias de la conquista de América, la resistencia de los pueblos originarios y las desigualdades que atravesaron históricamente a estas comunidades.
Además de su significado histórico, el feriado busca fomentar el diálogo intercultural y reconocer el aporte de los pueblos indígenas a la identidad argentina.
¿Qué se conmemora en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural?
La fecha propone valorar las diferentes culturas, lenguas, tradiciones y formas de organización que conviven en el país. También busca generar conciencia sobre la importancia de combatir la discriminación y garantizar los derechos de todas las comunidades.
En Argentina, la diversidad cultural se expresa en las costumbres, la música, la gastronomía, las celebraciones populares y los conocimientos que se transmiten de generación en generación.
El reconocimiento de los pueblos originarios ocupa un lugar central en esta jornada, ya que permite visibilizar sus historias, sus reclamos y su presencia actual en la sociedad.
Jujuy y la riqueza de sus raíces culturales
En Jujuy, la diversidad cultural forma parte de la vida cotidiana y se manifiesta en las tradiciones de la Puna, la Quebrada de Humahuaca, los Valles y las Yungas.
Las ceremonias en honor a la Pachamama, las coplas, los tejidos, la gastronomía regional y las celebraciones populares son algunas de las expresiones que reflejan la herencia de los pueblos originarios y la continuidad de sus saberes.
En este contexto, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural representa una oportunidad para reconocer esa riqueza, valorar las identidades de las comunidades y promover una convivencia basada en el respeto y la igualdad de derechos.
La conmemoración recuerda que la diversidad cultural no es solamente parte del pasado: es una realidad presente que continúa construyendo la identidad de Jujuy y de toda la Argentina.
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