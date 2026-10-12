Por qué es feriado hoy 12 de octubre: el significado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Este lunes 12 de octubre es feriado en Argentina por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural , una jornada que propone revisar la historia y reconocer la riqueza cultural de las comunidades que habitan el territorio nacional.

Sociedad. El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

La fecha recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América, ocurrida el 12 de octubre de 1492 , un acontecimiento que marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización que transformó profundamente a los pueblos originarios del continente.

A diferencia de las conmemoraciones tradicionales que celebraban ese acontecimiento como un encuentro entre culturas, l a jornada actual busca promover una mirada crítica sobre la historia y destacar la importancia del respeto , la igualdad y la convivencia.

El 12 de octubre forma parte del calendario oficial de feriados nacionales bajo la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El cambio de nombre se estableció en 2010, cuando se buscó dejar atrás la denominación Día de la Raza y promover una perspectiva basada en el reconocimiento de las distintas identidades culturales.

La jornada invita a reflexionar sobre las consecuencias de la conquista de América, la resistencia de los pueblos originarios y las desigualdades que atravesaron históricamente a estas comunidades.

Además de su significado histórico, el feriado busca fomentar el diálogo intercultural y reconocer el aporte de los pueblos indígenas a la identidad argentina.

¿Qué se conmemora en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

La fecha propone valorar las diferentes culturas, lenguas, tradiciones y formas de organización que conviven en el país. También busca generar conciencia sobre la importancia de combatir la discriminación y garantizar los derechos de todas las comunidades.

En Argentina, la diversidad cultural se expresa en las costumbres, la música, la gastronomía, las celebraciones populares y los conocimientos que se transmiten de generación en generación.

El reconocimiento de los pueblos originarios ocupa un lugar central en esta jornada, ya que permite visibilizar sus historias, sus reclamos y su presencia actual en la sociedad.

Jujuy y la riqueza de sus raíces culturales

En Jujuy, la diversidad cultural forma parte de la vida cotidiana y se manifiesta en las tradiciones de la Puna, la Quebrada de Humahuaca, los Valles y las Yungas.

Las ceremonias en honor a la Pachamama, las coplas, los tejidos, la gastronomía regional y las celebraciones populares son algunas de las expresiones que reflejan la herencia de los pueblos originarios y la continuidad de sus saberes.

En este contexto, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural representa una oportunidad para reconocer esa riqueza, valorar las identidades de las comunidades y promover una convivencia basada en el respeto y la igualdad de derechos.

La conmemoración recuerda que la diversidad cultural no es solamente parte del pasado: es una realidad presente que continúa construyendo la identidad de Jujuy y de toda la Argentina.