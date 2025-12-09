La fiesta más esperada del año: recibí el 2026 en Altos de La Viña

Año Nuevo en el Hotel Altos de La Viña

Altos de La Viña anunció su propuesta para despedir el año y dar la bienvenida al 2026 con “Rose Sunset by La Viña”, una celebración que se realizará el 31 de diciembre desde las 20 horas en el Hotel & Spa, en San Salvador de Jujuy.

Cómo será Año Nuevo 2026 en Altos de La Viña El año 2026 se recibe en el Hotel & Spa, ubicado en avenida Pasquini 50, de San Salvador de Jujuy, el próximo miércoles 31 de diciembre.

El evento contará con un dress code en tonos rosa o salmón. Habrá gastronomía, vinos, barra libre, mesa dulce, shows y diversas propuestas para disfrutar durante toda la velada. Además, se incluirán DJ sets, música en vivo y animación.

Hotel Altos de La Viña (1) Durante la fiesta se realizará el lanzamiento exclusivo del primer espumante jujeño, una producción 100% local presentada por Antropo Wines.

Además, desde Altos de La Viña informaron que quienes reserven mesa antes del 12 de diciembre participarán del sorteo por una noche en el hotel. Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al +54 9 3883 791 077. CONTENIDO EXTERNO.

