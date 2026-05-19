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19 de mayo de 2026 - 10:32
Jujuy.

Este fin de semana largo no viajes lejos: almuerzo patrio, spa y gift cards en Altos de la Viña

Quedarte en Jujuy este 25 de mayo no significa quedarte sin plan. El hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy, invita a celebrar las Fiestas Patrias con un almuerzo de autor, vistas panorámicas y todo el bienestar que los jujeños se merecen sin tener que salir de la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hotel Altos de la Viña.

Hotel Altos de la Viña.

El reconocido restaurante Olaroz recibe este domingo 24 y lunes 25 de mayo con un menú especial diseñado por el Chef Ejecutivo Damián Ortegoza. Una propuesta que fusiona los sabores del Noroeste con técnica de cocina de autor, en un entorno que combina la calidez jujeña con vistas únicas desde las alturas.

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Cupos limitados. Si querés asegurar tu lugar, no dejes la reserva para último momento.

  • Restaurante Olaroz – Altos de la Viña, San Salvador de Jujuy
  • Domingo 24 y lunes 25 de mayo
  • Reservas por WhatsApp: +54 9 388 479-0932

Para regalar o regalarte: nuevas Gift Cards de Escapadas en tu hotel

Si mayo también es sinónimo de días especiales (Cumpleaños , aniversarios, o simplemente darse un gusto), Altos de la Viña lanzó sus Gift Cards de Escapadas, pensadas para los jujeños que quieren una experiencia de hotelería de altura sin alejarse de casa.

  • Escapada Relax: Noche con desayuno buffet, acceso al Spa y masaje relajante de 45 minutos por persona. Ideal para desconectar de verdad.
  • Escapada Foodie: Noche con desayuno, cena de 3 pasos en Olaroz con copa de vino y acceso al Spa. Para los que combinan bienestar con buen gusto.
  • Sabores de Altura: Alojamiento con vistas imponentes y una degustación de vinos de altura seleccionados. Una experiencia sensorial entre el sabor del vino y la esencia del norte.

Las tres opciones están disponibles como gift card – el regalo perfecto para sorprender a alguien especial… o para darte el gusto vos mismo.

Consultá y comprá en: hotelaltosdelavina.com.ar/promociones

Hotel Altos de la Viña
Hotel Altos de la Viña.

Hotel Altos de la Viña.

No esperes al último momento

Los cupos para el Almuerzo Patrio se agotan rápido. Si querés vivir un 25 de mayo diferente, con buena mesa, paisaje jujeño y todo el confort de un hotel & spa, reservá hoy.

WhatsApp: +54 9 388 479-0932

Web: hotelaltosdelavina.com.ar

Altos de la Viña Hotel & Spa – Av. Pasquini 50, San Salvador de Jujuy

Contenido patrocinado.

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