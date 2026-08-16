Detuvieron en Palpalá a un hombre con pedido de captura internacional

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron en la vía pública de Palpalá a un hombre que registraba un pedido de captura nacional e internacional vigente, en el marco de una causa judicial investigada con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR).
El procedimiento fue realizado por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Salvador de Jujuy”, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Jujuy”.
La investigación se desarrolló bajo la órbita del Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Jujuy, que dispuso la detención del involucrado y el traslado del hombre junto al vehículo en el que se movilizaba hasta el Escuadrón 53 “Jujuy”.
En esa unidad se llevó adelante la requisa correspondiente en presencia de testigos y se procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol Trend. Finalmente, el detenido quedó alojado e incomunicado en la unidad de Gendarmería, a disposición de la Justicia Federal, con intervención de la PROCUNAR Regional NOA.
Saludo entre la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana en Palpalá
Un emotivo momento de fe y devoción se vivió este sábado en Palpalá durante las honras a la Virgen de Urkupiña. En el barrio Las Tipas se realizó un saludo mariano con la Virgen de Copacabana, una escena que reunió a los presentes alrededor de una de las expresiones religiosas de la jornada.
El encuentro entre ambas imágenes religiosas se convirtió en uno de los momentos destacados de la celebración, en medio de las actividades realizadas en honor a la Virgen de Urkupiña.
La Virgen de Copacabana formó parte del saludo mariano en Las Tipas, acompañando una jornada atravesada por la fe y la devoción de quienes participaron de las honras. El momento quedó registrado en imágenes que reflejan el encuentro entre ambas vírgenes y la celebración religiosa desarrollada en Palpalá.
Las honras a la Virgen de Urkupiña continúan siendo una expresión de devoción para quienes participan de estas celebraciones y, en esta oportunidad, el saludo con la Virgen de Copacabana aportó una postal especial a la jornada.
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