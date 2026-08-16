La Quiaca: asaltaron e hirieron a un joven en las vías del ferrocarril

Vías del tren de La Quiaca - Imagen ilustrativa

Un joven fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de los últimos días en las vías del ex ferrocarril Belgrano, a la altura del barrio Urquiza de La Quiaca.

Según se informó, la víctima caminaba por el lugar cuando fue sorprendida por un sujeto que, con un cuchillo en la mano, le exigió que entregara todas sus pertenencias.

La Quiaca - Imagen ilustrativa Fue atacado con un cuchillo y una cadena El agresor no se limitó a la amenaza y atacó al joven, provocándole heridas cortantes en ambas piernas. Además, lo golpeó en reiteradas ocasiones con una cadena.

Tras el ataque, la víctima logró llegar hasta el edificio de Infantería, donde relató lo ocurrido y pidió auxilio.

Traslado al hospital Personal del SAME acudió al lugar y trasladó al joven de urgencia al Hospital Jorge Uro. El médico de guardia constató heridas cortantes leves en ambas piernas y en la mano izquierda. La denuncia La víctima radicó la denuncia en la Seccional 17ª, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al responsable.

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