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16 de agosto de 2026 - 13:00
Análisis.

Deudas para llegar a fin de mes: una contadora jujeña explicó qué gastos deberían encender las alarmas

Constanza Amerise analizó el endeudamiento de las familias y advirtió sobre los riesgos de acumular pequeños consumos financiados. Alimentos y supermercado aparecen entre los principales motivos para tomar deuda.

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Redacción de TodoJujuy
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“Todo parte de la desorganización. Cuando uno empieza a gastar más de lo que ingresa, la ecuación se desbalancea y obviamente da negativo”, explicó en diálogo con TodoJujuy.

Amerise señaló que actualmente existen numerosas alternativas para financiar consumos y acceder a dinero rápidamente. “Te ofrecen créditos, préstamos, billeteras virtuales, los bancos también, cada vez con más facilidades”, indicó.

¿Para qué se endeudan los argentinos?

Durante la entrevista se analizaron datos de un informe sobre la situación financiera de los argentinos. Según las cifras presentadas, el 71,9% de los encuestados tiene deudas, mientras que el 53,6% presenta dificultades con sus ingresos.

Los gastos cotidianos aparecen entre las principales razones para recurrir al financiamiento. Los alimentos y gastos de supermercado representan el 36,4% de los motivos de endeudamiento relevados. En segundo lugar aparece una situación que puede convertirse en una señal de alerta: endeudarse para pagar otras deudas, con un 25,9%. Más atrás se ubican los electrodomésticos y otros bienes, con un 8,5%, y los gastos relacionados con alquiler y vivienda, con un 5,9%.

Cuándo una deuda puede convertirse en un problema

Amerise explicó que una de las principales señales de alerta aparece cuando los gastos comienzan a superar de manera sostenida los ingresos. “Los sueldos quedaron bastante planchados y, si los precios siguen subiendo y los ingresos siguen más o menos en el mismo nivel, se produce un desequilibrio”, señaló.

También advirtió sobre aquellos consumos que individualmente pueden parecer pequeños pero que, acumulados, terminan teniendo un peso considerable sobre el presupuesto. “Las compras parecen chiquititas, pero la suma genera esta bola de nieve”, sostuvo.

Deuda “buena” y deuda “mala”

La contadora planteó además una diferenciación según el destino del dinero. Una deuda puede resultar productiva cuando se utiliza para adquirir una herramienta que permitirá generar ingresos posteriormente. Como ejemplos mencionó la compra de una computadora, equipamiento para desarrollar un trabajo o una inversión en capacitación.

Distinta es la situación cuando se acumulan consumos financiados que no generarán ningún ingreso posterior, como salidas, ropa u otros gastos que se suman mes a mes. Otro punto que debería encender las alarmas es tomar una deuda para cancelar otra, ya que puede iniciar una cadena difícil de sostener.

Una recomendación para quienes pagan el supermercado con tarjeta

Amerise también dejó un consejo para quienes utilizan la tarjeta de crédito para financiar gastos cotidianos.

Si una persona tiene disponible el dinero para pagar el supermercado pero decide utilizar la tarjeta, recomendó separar inmediatamente ese monto y considerarlo como dinero ya gastado. “Lo podés dejar guardado en un frasco virtual. Cuando llegue el resumen de la tarjeta, tenés separado ese dinero para afrontar ese gasto”, explicó.

De esta manera, cuando llegue el vencimiento, el dinero necesario para cancelar el consumo ya estará reservado. La especialista remarcó así la importancia de ordenar ingresos y gastos, conocer cuánto dinero ya está comprometido y prestar atención a la acumulación de pequeños consumos, especialmente cuando el crédito comienza a utilizarse para cubrir los gastos habituales de cada mes.

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