EXAR pone rostro a la minería jujeña: cinco historias de vida detrás de la producción de litio en la Puna

Detrás de la producción de litio en Jujuy existen historias de esfuerzo, superación y crecimiento personal que forman parte del desarrollo de la actividad minera en la Puna. Con el objetivo de visibilizar estas experiencias, EXAR presentó “Ecos de la Puna” , una serie documental de cinco capítulos que reúne testimonios de trabajadores, emprendedores locales y referentes comunitarios vinculados con el proyecto Cauchari-Olaroz.

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La iniciativa propone mostrar una mirada diferente sobre la minería, más allá de las inversiones, los procesos industriales y las cifras de producción. A través de sus protagonistas, aborda temas como la educación, el desarrollo de proveedores locales, las oportunidades laborales y la relación con las comunidades de la región.

“La minería no se construye solamente con infraestructura, tecnología e inversiones. Se construye, fundamentalmente, con personas: con sus historias, sus capacidades, sus proyectos y las oportunidades que se generan en el territorio”, expresó Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR .

La representante de la compañía agregó que el objetivo es dar visibilidad a quienes forman parte de la actividad y mostrar cómo sus experiencias personales se relacionan con el desarrollo productivo de la provincia.

Cinco historias que muestran el lado humano de la minería

La serie documental está compuesta por cinco capítulos, cada uno dedicado a una persona cuya historia permite conocer diferentes aspectos del trabajo y la vida en la Puna jujeña.

El primer episodio, titulado

“El pionero” “El pionero”

Tiene como protagonista a Miguel Persoglia, gerente de Expansión de EXAR. Su relato recorre los inicios del proyecto Cauchari-Olaroz y su transformación desde una planta piloto hasta una operación productiva de gran escala.

El segundo capítulo,

“Sí, yo puedo” “Sí, yo puedo”

Presenta la historia de Hilda Luzco, integrante de la comunidad de Huancar y proveedora de la empresa. La protagonista comparte su experiencia al frente de la despensa de la planta y el camino recorrido para desarrollar su emprendimiento.

Por su parte, Marcelo Salva, oriundo de Pastos Chicos y trabajador de EXAR, protagoniza el tercer episodio,

“El valor de nunca rendirse” “El valor de nunca rendirse”

Su historia está vinculada con la educación, ya que logró completar sus estudios secundarios mediante el Programa de Terminalidad Secundaria impulsado por la compañía.

El cuarto capítulo,

“El arte de crear buenos momentos” “El arte de crear buenos momentos”

Está dedicado a Graciela Quiroga, supervisora de Catering de EXAR. Su testimonio refleja la importancia de generar espacios de compañerismo y bienestar entre quienes desarrollan sus tareas a más de 4.000 metros de altura.

Finalmente, el quinto episodio,

“Un puente para el diálogo” “Un puente para el diálogo”

Presenta a René Calpanchay, referente del pueblo atacameño, quien comparte su mirada sobre la identidad cultural, la actividad productiva y la importancia del diálogo entre las comunidades y la industria minera.

El vínculo entre la actividad minera y las comunidades de la Puna

Uno de los ejes centrales de “Ecos de la Puna” es mostrar cómo la actividad productiva se relaciona con las experiencias de las personas que viven y trabajan en el territorio.

Las historias seleccionadas abordan distintos aspectos, desde el crecimiento de emprendimientos locales hasta las posibilidades de completar estudios y desarrollar una trayectoria profesional.

En ese sentido, la serie también pone el foco en los vínculos entre las comunidades cercanas a Cauchari-Olaroz y la actividad minera, incluyendo las oportunidades para proveedores locales y la construcción de espacios de diálogo.

“Con Ecos de la Puna queremos darles voz y visibilidad a quienes son parte de esta actividad y mostrar que detrás de cada operación hay mucho más que un proceso productivo: hay trayectorias de vida, emprendimientos que crecen y vínculos que se construyen a lo largo del tiempo”, destacó Lasry.

EXAR y la producción de litio en Jujuy

EXAR es una empresa jujeña integrada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, durante 2024 superó las 25.000 toneladas de carbonato de litio producidas, mientras que en 2025 alcanzó más de 34.000 toneladas.

Para 2026, la empresa estableció como objetivo una producción de 35.000 toneladas.

Dónde ver los cinco capítulos de “Ecos de la Puna”

La serie documental ya se encuentra disponible en los canales digitales de EXAR. Cada episodio permite conocer en primera persona a sus protagonistas y las experiencias que forman parte de la actividad minera en Jujuy.

Con esta producción audiovisual, EXAR busca dar a conocer las historias de quienes participan del desarrollo del litio en la Puna jujeña y mostrar la dimensión humana de una de las principales actividades productivas de la provincia.

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