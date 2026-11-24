Matías Clapier cerró el 2026 con un podio y terminó entre los cuatro mejores del país

El automovilismo jujeño tuvo un cierre de temporada destacado. Matías Clapier consiguió el tercer puesto en Rafaela y terminó el campeonato 2026 de TC Pista entre los cuatro mejores pilotos del país, después de una temporada en la que fue protagonista en la lucha por el título.

El representante de Jujuy logró subir al podio en la última competencia del año y cerró una campaña que lo mantuvo entre los principales candidatos del campeonato.

Matías Clapier cerró el 2026 con un podio y terminó entre los cuatro mejores del país Matías Clapier peleó el campeonato hasta el final La última fecha, disputada en el circuito de Rafaela, fue decisiva para las aspiraciones del piloto jujeño, que llegó con posibilidades de luchar por el campeonato.

Clapier finalizó tercero y consiguió ubicarse entre los cuatro mejores de la clasificación general, un resultado que representa un importante logro para el automovilismo provincial.

Matías Clapier cerró el 2026 con un podio y terminó entre los cuatro mejores del país Un año histórico para el automovilismo jujeño La actuación de Clapier adquiere especial relevancia porque hacía varios años que un representante de Jujuy no conseguía finalizar una competencia nacional de esta categoría entre los principales protagonistas. Con un podio en la última fecha y una temporada de gran regularidad, Matías Clapier cerró un 2026 destacado y volvió a posicionar al automovilismo jujeño entre los mejores del país.

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