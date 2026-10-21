Rescataron a mujeres sordas de una presunta red de trata en Mendoza

Una investigación por una presunt a red de trata de personas en Mendoza permitió identificar a dos mujeres sordas que habrían sido víctimas de explotación sexu al y detener a cinco sospechosos. El operativo se realizó en una vivienda de la localidad de Rivadavia, donde los investigadores encontraron a ocho personas con discapacidad auditiva.

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El caso generó preocupación por la modalidad de captación que habría utilizado la organización: falsas ofertas laborales difundidas a través de internet, especialmente dirigidas a mujeres sordas de Buenos Aires y Rosario.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 36 años que consiguió escapar del lugar donde presuntamente permanecía bajo el control de otras personas. Su testimonio fue fundamental para que las autoridades comenzaran a reconstruir lo ocurrido.

La presunta organización utilizaba videos y transmisiones en vivo en lengua de señas para ofrecer oportunidades laborales. De esta manera, habría contactado a mujeres que posteriormente eran trasladadas a diferentes localidades. Una de las denunciantes había llegado a Mendoza durante 2024, luego de aceptar una propuesta de trabajo que resultó ser falsa. Durante su permanencia en la provincia, le habrían quitado el acceso a su teléfono celular y a sus tarjetas, lo que dificultaba que pudiera comunicarse con sus familiares o abandonar el lugar. La mujer logró escapar en 2025 y contactar a su familia en Rosario. Su abuela, que llevaba aproximadamente un año buscándola, le envió dinero para que pudiera regresar a su ciudad.

A partir de su denuncia, los investigadores comenzaron a reunir información sobre el funcionamiento de la presunta red. Entre las situaciones denunciadas se encuentran posibles hechos de explotación sexual, trabajos domésticos forzados, retención de dinero y distintas formas de violencia.

También surgieron versiones sobre posibles conexiones con otras localidades mendocinas y con San Juan, aunque esos vínculos todavía no fueron confirmados judicialmente.

Cinco detenidos y una investigación que pasó a la Justicia Federal

El operativo policial se realizó el domingo en una vivienda ubicada en la esquina de Liniers y 28 de Mayo, en el barrio Río Tunuyán, de Rivadavia. La intervención comenzó después de una alerta al 911 que advertía sobre una posible situación de explotación sexual. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a ocho personas sordas, quienes fueron trasladadas para recibir asistencia médica y prestar declaración con acompañamiento especializado.

Durante las primeras actuaciones, la Justicia provincial identificó a dos presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, ambas oriundas de Buenos Aires. Por el caso fueron detenidas cinco personas: tres mujeres y dos hombres, todos con discapacidad auditiva. Entre ellas se encontraría una mujer señalada como posible responsable de la organización investigada.

Además, tres menores de edad quedaron bajo intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), encargado de evaluar su situación y garantizar las medidas de protección correspondientes.

La comunicación con las personas involucradas representó uno de los principales desafíos para los investigadores. Una fuente judicial citada por Sitio Andino describió las dificultades iniciales para identificar a cada persona y establecer su participación: “Tuvimos que hacer un trabajo titánico para saber quién es quién”.

La causa fue remitida a la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades de los sospechosos, establecer si existieron otros hechos de explotación y comprobar si hay más víctimas vinculadas con la presunta organización.