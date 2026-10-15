Trata de personas: ¿Quién controla tus fotos en redes sociales?

trata de personas - Internet es una vía perfecta y veloz para lucrar con el cuerpo y la intimidad de las mujeres; a través de las redes sociales los cibercriminales generan una red de explotación sexual, incluso sin retenerlas físicamente

La trata de personas también puede comenzar detrás de una pantalla . Las falsas ofertas laborales, el engaño afectivo, los perfiles falsos y la comercialización de imágenes íntimas forman parte de los riesgos digitales que fueron analizados durante la Jornada Provincial contra la Trata de Personas, realizada en Jujuy bajo el lema “Nuevas formas de explotación”.

Jujuy. Trata de personas en Jujuy: redes sociales y las nuevas formas de captación y explotación

Jujuy. Trata de personas: advierten un aumento del 25% y preocupación por los casos en Jujuy

En diálogo con TodoJujuy, la licenciada Tamara Rosenberg, integrante de la Fundación Alameda , advirtió sobre las nuevas modalidades de captación y explotación que pueden desarrollarse a través de redes sociales y plataformas de contenido para adultos. También explicó cómo el grooming puede convertirse en una puerta de entrada a delitos más graves.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el funcionamiento de las plataformas donde las personas venden fotografías o videos, incluso aquellos que inicialmente parecen inofensivos, como imágenes de pies o manos. Rosenberg cuestionó la idea de que quienes producen contenido siempre mantienen el control sobre su circulación y comercialización.

“Ahí está la falsa creencia de aquellos y aquellas creadores de contenido que creen que son independientes, pero están también a merced de quienes consumen ese material” “Ahí está la falsa creencia de aquellos y aquellas creadores de contenido que creen que son independientes, pero están también a merced de quienes consumen ese material”

La especialista advirtió que las imágenes pueden terminar comercializándose en otros espacios digitales y señaló la responsabilidad que, a su criterio, tienen las plataformas que obtienen ingresos de este tipo de contenido. A este fenómeno lo denominó “proxenetismo digital”, al referirse a situaciones en las que terceros lucran con la comercialización de contenido sexual.

Sin embargo, es importante distinguir que la publicación voluntaria de fotografías o videos no constituye por sí misma un delito de trata de personas. Para determinar si existe explotación o una conducta penalmente relevante deben analizarse las circunstancias de cada caso.

Las nuevas formas de captación en redes sociales

La integrante de la Fundación Alameda explicó que la legislación argentina contempla distintas etapas del delito de trata, como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y la explotación.

Según señaló, la normativa no exige que todos esos mecanismos se desarrollen de manera presencial, por lo que también permite investigar situaciones que comienzan en internet.

“Se cosifica a las personas tanto en la presencialidad como en la virtualidad” “Se cosifica a las personas tanto en la presencialidad como en la virtualidad”

La especialista explicó que los responsables pueden utilizar falsas propuestas de trabajo o vínculos afectivos engañosos para acercarse a posibles víctimas, especialmente cuando atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

También mencionó los llamados contratos de acompañamiento, que pueden promocionarse mediante redes como TikTok e Instagram. Según advirtió, algunas de estas propuestas pueden encubrir relaciones de sometimiento y explotación de mujeres jóvenes. Rosenberg remarcó que el objetivo económico de quienes cometen estos delitos continúa siendo un elemento central, aunque cambien los medios utilizados para captar víctimas.

Grooming y trata de personas: cuándo pueden estar relacionados

Durante la entrevista, Rosenberg también abordó los riesgos del grooming, delito que involucra el contacto de una persona adulta con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con fines sexuales.

La especialista explicó que quienes cometen este tipo de delitos pueden utilizar perfiles falsos, presentarse como menores de edad y construir una relación de confianza antes de solicitar imágenes íntimas o intentar concretar un encuentro.

“El grooming puede ser la puerta de entrada a una situación de trata con fines de explotación sexual” “El grooming puede ser la puerta de entrada a una situación de trata con fines de explotación sexual”

Sin embargo, aclaró que se trata de delitos distintos: una situación de grooming no necesariamente deriva en trata de personas, aunque en determinados casos ambos fenómenos pueden estar relacionados.

El riesgo aumenta cuando el engaño digital se utiliza para obtener material íntimo, ejercer amenazas o facilitar otras formas de explotación.

Cómo prevenir la explotación digital y acompañar a las víctimas

Para Rosenberg, la prevención debe centrarse en la educación y en el uso responsable de las herramientas digitales.

“No es que es mala, hay que usarla bien”, señaló sobre la tecnología, al destacar que el problema no es el celular en sí mismo, sino las formas en que puede ser utilizado para cometer delitos. La especialista sostuvo que las escuelas deben tener un papel fundamental en la formación digital de niños y adolescentes, sin dejar de lado el acompañamiento familiar.

También remarcó la importancia de generar espacios de confianza para que los chicos puedan hablar si reciben mensajes sospechosos, propuestas engañosas o pedidos de contenido íntimo.

Consultada sobre las posibilidades de salir de una situación de explotación, aseguró que es posible, aunque advirtió que las víctimas pueden sufrir consecuencias duraderas. En ese sentido, reclamó políticas públicas de asistencia y acompañamiento. También cuestionó la situación de los programas nacionales destinados a las víctimas y consideró que los gobiernos provinciales pueden desarrollar herramientas de apoyo.

La Jornada Provincial contra la Trata de Personas reunió en Jujuy a especialistas y representantes de distintas instituciones para debatir sobre explotación digital, crimen organizado y estrategias de prevención.

El mensaje central de Rosenberg fue que la información, la educación y el diálogo son herramientas fundamentales para reconocer situaciones de riesgo antes de que se conviertan en formas de explotación.