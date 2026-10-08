Trata de personas: advierten un aumento del 25% y preocupación por los casos en Jujuy

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos.

La trata de personas continúa siendo una problemática preocupante en Argentina que genera preocupación en Jujuy por el avance de la explotación laboral, sexual y las nuevas formas de captación a través de las redes sociales. La hermana Sara Gabriela Burgos, misionera Sierva del Espíritu Santo y vinculada a la Fundación Alameda , advirtió que los casos aumentaron aproximadamente un 25% a nivel nacional y señaló que la situación socioeconómica es uno de los factores que profundizan la vulnerabilidad de las personas.

Jujuy. Trata de personas en Jujuy: el delito cambió y la frontera norte es una zona clave

En diálogo con Canal 4, Gabriela Burgos explicó que desde la organización trabajan para visibilizar una realidad que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, entre ellos niños y adolescentes. También remarcó la necesidad de fortalecer la prevención frente a las nuevas modalidades de explotación que utilizan herramientas digitales.

"La mayor dificultad que estamos encontrando es que la trata, debido a las condiciones socioeconómicas que está viviendo el país, ha ido incrementándose" , aseguró Gabriela Burgos.

La religiosa señaló que los registros que manejan reflejan un aumento aproximado del 25% a nivel nacional, tomando como referencia una cifra de 5.230 víctimas: "Los números aproximadamente el 25% han crecido en todo el país" , expresó al hablar de la evolución de esta problemática.

Desde la Fundación Alameda, entidad que sigue el tema a nivel nacional, se presentó un informe, el cual será informado en Jujuy el próximo 14 de octubre, donde se darán a conocer datos oficiales durante una jornada provincial que contará con la participación de la Fiscalía Federal.

La preocupación también alcanza a Jujuy, donde Gabriela Burgos señaló el crecimiento de organizaciones coercitivas y situaciones de explotación laboral y sexual.

"Sobre todo se ve atravesado en todo lo que son las organizaciones coercitivas que crecieron en todo el país, sobre todo en la provincia de Jujuy, y la explotación laboral y sexual que se da a través de estas redes sociales", manifestó.

"La mayor dificultad que estamos encontrando es que la trata, debido a las condiciones socioeconómicas que está viviendo el país, ha ido incrementándose" "La mayor dificultad que estamos encontrando es que la trata, debido a las condiciones socioeconómicas que está viviendo el país, ha ido incrementándose"

Jujuy queda bajo alerta por su ubicación fronteriza, circulación transfronteriza, posibles falsas ofertas laborales y riesgos de captación digital.

Las redes sociales y la captación de niños y adolescentes

"Las redes sociales son hoy y en el presente se han convertido en los nuevos captadores de niños, de adolescentes" "Las redes sociales son hoy y en el presente se han convertido en los nuevos captadores de niños, de adolescentes"

La presencia de internet en la vida cotidiana transformó las formas de acercamiento y contacto con posibles víctimas. Las plataformas digitales pueden ser utilizadas para generar vínculos, obtener información personal y desarrollar mecanismos de engaño o manipulación.

"Nosotros sabemos cómo vino a lo largo del mundo evolucionando la inserción de las redes sociales en el mundo cotidiano de cada uno de nosotros", explicó. Esta realidad preocupa especialmente por la exposición de niños y adolescentes, quienes utilizan diariamente distintas aplicaciones y espacios virtuales.

Gabriela Burgos también puso el foco en el papel de los adultos y en la necesidad de cuidar la información que se comparte sobre los menores.

"Todo el mundo tiene acceso a las redes sociales", recordó, y advirtió sobre los niños y adolescentes que no cuentan con suficiente acompañamiento y sobre "el mal uso de las redes sociales que hacen los adultos subiendo material que no corresponde sobre los menores de edad".

La trata de personas ya no responde a una única modalidad ni ocurre solamente en lugares ocultos. Puede comenzar con una conversación, una oferta laboral o una promesa de ayuda

Explotación laboral y sexual: las modalidades que preocupan en Jujuy

La explotación laboral y la explotación sexual aparecen entre las principales preocupaciones vinculadas con la trata de personas en Jujuy. Las situaciones de vulnerabilidad económica pueden ser aprovechadas por redes de explotación que recurren a falsas oportunidades laborales, promesas de mejores ingresos y distintas formas de sometimiento.

En este escenario, Gabriela Burgos insistió en la importancia de trabajar sobre las causas que facilitan la captación y de fortalecer la prevención, especialmente entre los jóvenes.

La Fundación Alameda viene impulsando acciones de concientización y espacios de intercambio con instituciones públicas, organizaciones civiles y representantes de distintos sectores sociales.

Jujuy tendrá una jornada provincial contra la trata de personas

El próximo miércoles 14 de octubre, de 8 a 13, se realizará en el Colegio de Abogados de Jujuy, ubicado en Sarmiento 340, la Jornada Provincial contra la Trata de Personas, bajo el lema "Nuevas formas de explotación".

"Nosotros queremos visibilizar la problemática que nos aqueja a todos, en realidad a toda la humanidad, que es la trata y explotación de personas", expresó Gabriela Burgos.

El encuentro contará con la participación de Gustavo Vera, de la Fundación Alameda; la fiscal federal Lucía Orsetti y la licenciada Tamara Rosenberg, quienes abordarán la transformación de la trata, su relación con las organizaciones criminales y la explotación digital.

La actividad reunirá a la Fundación Alameda, UPCN y la Secretaría de Trabajo y Empleo de Jujuy, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto frente a una problemática que requiere prevención, información y compromiso social.