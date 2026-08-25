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25 de agosto de 2026 - 20:17
Justicia.

Caso Loan: sobreseyeron a ocho acusados por trata de personas

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo descartó la hipótesis de trata para ocho imputados. La decisión no modifica el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Caso Loan.

Caso Loan.

La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho acusados del caso Loan Danilo Peña por el delito de trata de personas, una de las hipótesis investigadas desde los primeros días posteriores a la desaparición del niño.

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La decisión alcanza a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

Sin embargo, el fallo no modifica la situación de los siete acusados que actualmente enfrentan un juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Méndez no forma parte de ese debate. La resolución, de 104 páginas, fue firmada este martes 25 de agosto. Los ocho involucrados mantenían hasta ahora una falta de mérito respecto de la hipótesis de trata.

Por qué descartaron la hipótesis de trata

Según estableció la magistrada, durante casi dos años de investigación no aparecieron elementos suficientes para acreditar la existencia de una organización destinada a la trata de personas.

Caso Loan.

Caso Loan.

También fueron descartadas otras líneas relacionadas con una posible vinculación con el crimen organizado, una pista vinculada al narcotráfico o una venganza intrafamiliar. El sobreseimiento por trata, sin embargo, no significa que la Justicia considere que Loan se perdió de manera accidental.

Pozzer Penzo dejó asentado en la resolución que lo sucedido en el paraje El Algarrobal “no fue accidental” y sostuvo que “el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado”. Esta última hipótesis es precisamente la que actualmente se discute durante el juicio oral.

La búsqueda de Loan continúa

La Justicia también determinó que deberán mantenerse las tareas destinadas a establecer qué ocurrió con Loan y dónde se encuentra.

Continuarán las acciones del Comando Unificado Conjunto Corrientes, las alertas internacionales de Interpol y las búsquedas vinculadas al SIFEBU. También seguirá vigente la recompensa de $20 millones para quien aporte información útil que permita encontrarlo.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo realizado en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes. A más de dos años de su desaparición, su paradero continúa siendo desconocido.

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