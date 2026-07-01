Juicio por Loan: declararon dos hermanos del menor entre lágrimas. 

El juicio oral por el caso Loan Peña avanzó este miércoles en Corrientes con nuevos testimonios familiares. Tres de sus hermanos declararon sobre la búsqueda del menor y el dolor que atravesó la familia tras su desaparición.

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El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa este miércoles con su sexta jornada en Corrientes , donde declararon los hermanos del menor. Sus relatos generaron un momento de fuerte impacto emocional durante la audiencia.

Los hermanos de Loan, Cristian, Alfredo, José Omar, César y Facundo Peña , brindaron su testimonio ante el Tribunal Oral Federal , en un proceso donde 17 personas enfrentan acusaciones.

El proceso continúa en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional con la sexta jornada de audiencias. En su declaración, Cristian relató que durante la búsqueda recibió un mensaje con una propuesta para “negociar por Loan”.

Durante la audiencia, Alfredo habló sobre el sufrimiento de la familia desde la desaparición de Loan. José Omar reconstruyó los rastrillajes y recordó el hallazgo de una huella, aunque tuvo que recibir asistencia tras una descompensación. César y Facundo brindaron testimonios más breves.

"Yo era quien más estaba en la casa y jugaba más con él. Mi mamá lo cuidaba", recordó Cristian conmovido ante las preguntas de las partes.

Este jueves continuará el juicio con el último testimonio familiar, el de Catalina Peña, abuela de Loan y dueña del lugar donde ocurrió el almuerzo previo a su desaparición.

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Para el Tribunal, esta etapa del juicio resulta clave para reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024 y determinar cómo fueron las primeras horas de la búsqueda de Loan.

Tras un cruce entre las defensas y la fiscalía por una reconstrucción realizada durante la investigación, José Omar Peña declaró sobre la participación del perito José Mazzei y explicó por qué la familia decidió convocarlo en la búsqueda de Loan.

El familiar de Loan contó que llegó a conocer a Mazzei por su especialización en búsqueda de personas y explicó que la familia recurrió a él para sumar apoyo a la investigación.

Ante el Tribunal Oral Federal, aseguró que Mazzei era una persona de confianza. Señaló que, aunque no presentó documentación sobre su formación, relató experiencias en distintos casos, incluido el de Santiago Maldonado, y eso llevó a la familia a confiar en él.

El rol de Mazzei fue mencionado a partir de una reconstrucción impulsada por la familia en la etapa investigativa, un elemento que volvió a provocar discusiones entre las partes durante la audiencia.

El desesperado pedido de la madre de Loan a Laudelina Peña

José Peña y María Noguera declararon este martes ante el Tribunal Oral Federal, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde avanza el juicio contra los 17 acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña.

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Los padres de Loan reconstruyeron ante el Tribunal las horas previas a la desaparición y hablaron del dolor que atravesó la familia desde entonces. Sus testimonios se produjeron ante varios de los acusados, mientras que durante la tarde fue el turno de Mariano Peña, hermano mayor del menor.

Al finalizar su testimonio, María Noguera recibió la posibilidad de sumar unas últimas palabras. Visiblemente emocionada, pidió saber qué ocurrió con su hijo y reclamó justicia ante el Tribunal.

“Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín”, dijo la mujer. Y agregó: “Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento de que está vivo”, expresó.

Luego, Noguera se dirigió nuevamente a Laudelina Peña para recordarle un episodio del pasado relacionado con su hija. La mujer asintió con la cabeza ante la pregunta, aunque no dio una respuesta verbal.

Y luego fue más puntual. “Uno de los detenidos lo sabe”, tras lo cual le repreguntaron para que diera nombres y confirmó: “Laudelina y Carlos Pérez”. Luego se escuchó la voz del acusado: “Yo no sé nada”.