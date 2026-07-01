Dólar hoy: el oficial sube $5 y se vende a $1505 en el Banco Nación

El dólar oficial cotiza esta miércoles 1° de julio a 1.505 pesos para la venta en las pizarras del Banco Nación.

El dólar abrió este miércoles 1 de julio a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación, después de haber aumentado $5 durante la jornada anterior. El blue se ubicó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, mientras las cotizaciones financieras también comenzaron el mes con movimientos ascendentes.

Economía El dólar subió con fuerza y alcanzó su valor más alto desde noviembre

Durante las primeras horas de la rueda, el dólar MEP operaba alrededor de $1.522, con una suba cercana al 0,9%. El contado con liquidación se mantenía por encima de $1.570, mientras que el dólar tarjeta alcanzaba los $1.950 debido al recargo del 30%.

Sube 0,33%

Dólar MEP: $1.522,06

Diferencia de 0,03%

Dólar CCL: $1.572,61

Diferencia de 0,71%

Dólar cripto: $1.597,75

Sube: 0,52%

La diferencia entre el dólar oficial y el blue sigue siendo reducida. Con apenas $15 entre ambas cotizaciones de venta, la brecha se mantiene cerca del 1%.

Qué pasó durante los últimos días

El dólar oficial comenzó la semana en $1.495 para la venta y durante el martes avanzó hasta los $1.505. Ese valor no se observaba en el Banco Nación desde noviembre de 2025.

El blue, en cambio, mostró un movimiento más moderado. El lunes había cerrado a $1.510 y luego subió hasta los $1.515. En los últimos cinco días hábiles, su variación fue inferior al 1%, lo que indica que se mantuvo relativamente estable pese al avance del oficial.

La comparación con el 24 de junio también ayuda a entender el movimiento. Ese día, el blue se vendía a $1.530, mientras el oficial estaba en $1.495. Una semana después, el oficial subió $5 y el paralelo retrocedió $15. Esto provocó que la brecha entre ambos se achicara de alrededor del 2,3% a apenas el 1%.

Palpalá: le abrieron el auto y se llevaron una suma millonaria entre pesos y dólares Dorar:El Gobierno estima que la inflación de junio fue menor a 2%, un número por debajo de lo que esperaba el consenso de las consultoras que siguen la variación de precios. El dato del Indec se conocerá dentro de dos semanas. - IMAGEN ILUSTRATIVA

Por qué subió el dólar oficial

Uno de los factores señalados por los analistas es el pago del medio aguinaldo. Una parte de esos ingresos adicionales suele destinarse a la compra de dólares, lo que genera un aumento estacional de la demanda.

También se observó un crecimiento de las posiciones en el mercado de futuros. Esto significa que empresas e inversores comenzaron a cubrirse ante la posibilidad de que el tipo de cambio continúe aumentando durante los próximos meses.

A esto se suma una menor intensidad en las compras de dólares realizadas por el Banco Central, una situación que puede generar más sensibilidad en el mercado ante cualquier incremento de la demanda.

Qué muestran el MEP y el contado con liquidación

Las cotizaciones financieras son importantes porque reflejan el precio al que empresas e inversores compran dólares mediante operaciones con bonos y acciones.

El dólar MEP se encontraba cerca de los $1.522, apenas por encima del oficial. El contado con liquidación, utilizado principalmente para girar fondos al exterior, operaba alrededor de $1.573.

El CCL continúa siendo una de las cotizaciones más altas, aunque todavía se mantiene por debajo de los valores observados durante algunas ruedas de la semana pasada.

¿Hay una corrida cambiaria?

Por el momento, los movimientos no reflejan una corrida. La suba fue gradual y la brecha entre el oficial, el blue y el MEP continúa siendo baja. Sin embargo, el mercado muestra mayor presión que semanas atrás. El dólar oficial alcanzó nuevamente los $1.500, aumentó la demanda de cobertura y las cotizaciones financieras comenzaron julio con avances. La atención estará puesta en la capacidad del Banco Central para acumular reservas, en la evolución de las tasas de interés y en la demanda de dólares luego del pago del aguinaldo.

Qué puede pasar en los próximos días

Si la demanda estacional comienza a disminuir, el mercado podría estabilizarse. Pero si continúan creciendo las operaciones de cobertura y el Banco Central reduce todavía más sus compras, el dólar podría mantener una tendencia ascendente.

Otro punto clave será la reacción de los ahorristas. Con una brecha tan reducida, muchas personas pueden optar por comprar dólares en bancos o mediante el MEP, en lugar de recurrir al mercado informal.

Por ahora, la señal es clara: no existe un salto brusco, pero el dólar volvió a ubicarse en el centro de la escena económica y comenzó julio con presión alcista.