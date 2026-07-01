Salta: encontraron 5 cachorros sin vida en una bolsa de basura

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, lleva adelante la investigación por un presunto hecho de maltrato animal en la provincia de Salta iniciado tras el hallazgo de cinco cachorros sin vida en el interior de una bolsa de basura.

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En el marco de la investigación, Escalante dispuso además la intervención de personal de Criminalística para realizar una inspección ocular del lugar, el relevamiento fotográfico y las pericias necesarias para el esclarecimiento de los hechos . También ordenó la toma de fichas dactilares del demorado y la incorporación de su planilla prontuarial.

La investigación busca determinar la causa de muerte de los cinco cachorros, así como establecer las circunstancias en que los cuerpos fueron abandonados, aspecto que será definido a partir de las pericias ordenadas por la Fiscalía.

También el Fiscal ordenó medidas preventivas respecto de los animales que se encontrarían bajo el cuidado del investigado, con el objeto de resguardar su integridad y bienestar.

Una persona demorada

En el marco de las tareas investigativas, personal policial logró identificar y demorar a un hombre de 70 años que sería el presunto responsable del hecho. Asimismo, por disposición de la Fiscalía, se realizó una requisa en su domicilio, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

El hombre sería imputado provisionalmente por el delito de maltrato animal y deberá comparecer cada quince días ante la Fiscalía Penal, conforme a las medidas que se dispongan durante la investigación.

Así también se notificó al sospechoso sobre la intervención de las instituciones que colaborarán con los controles periódicos, bajo la coordinación del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.

Alertan por la situación de los otros cachorros

La titular del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Carmen Céspedes, dijo que según los que pudieron constatar durante la intervención, en el domicilio del sospechoso habría más de 30 animales y “muchos de ellos no están castrados, no cuentan con el plan sanitario correspondiente y algunos presentan enfermedades", señaló.

Asimismo Céspedes señaló que existen denuncias previas de vecinos contra el hombre investigado por presuntos episodios vinculados al maltrato de animales y sostuvo que "habría que determinar si se trata de un caso de acumulación de animales o de otra problemática".