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29 de junio de 2026 - 12:07
Sociedad.

Salta: Argentina juega a las 19 y los comercios analizan cambios de horario este viernes

Se evalúa adelantar el cierre de comercios a las 18 en un horario de alta actividad. El tema fue consultado a la Cámara de Comercio de Salta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por el partido de Argentina, comercios podrían cerrar a las 18hs. el viernes.

Por el partido de Argentina, comercios podrían cerrar a las 18hs. el viernes.

El Mundial de Fútbol 2026 sigue generando una fuerte expectativa entre los argentinos, que permanecen atentos al rendimiento de la Selección Argentina y buscan asegurarse de poder seguir cada partido de la Scaloneta tras su clasificación a los dieciseisavos de final.

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En esta instancia del torneo, el equipo nacional se medirá con Cabo Verde este viernes a las 19 horas. Debido a que se trata de un horario de alta actividad comercial, se consultó a Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, para conocer de qué manera funcionará el sector durante el desarrollo del encuentro.

Argentina juega a las 19 y los comercios analizan cambios de horario este viernes.

Por el partido de Argentina se trabajará horario corrido

En una entrevista con La Mañana de Radio Lup 94.7 SALTA, le consultaron si en la provincia se adoptaría una medida similar a la implementada en Tucumán, donde se resolvió trabajar con horario corrido el viernes y cerrar los locales a las 18 horas.

El dirigente explicó: “Lo que nosotros podemos hacer como Cámara es una iniciativa, proponer que el comercio que quiera adherirse lo haga”, y remarcó que la decisión depende de múltiples variables. Señaló que en rubros como indumentaria o calzado podría aplicarse con mayor facilidad, mientras que en sectores como la gastronomía la adhesión debería pensarse de otra manera.

Evitar que se genere "un tiempo muerto" en locales

La intención, según indicó, es evitar que se genere un “tiempo muerto” tanto para comerciantes como para empleados, ya que en general, durante la transmisión de los partidos, la actividad en las calles suele caer de forma marcada y el movimiento se reduce al mínimo.

Se evalúa adelantar el cierre de comercios a las 18 en un horario de alta actividad.

La determinación que adopte cada comerciante debería comunicarse con antelación, de modo que los vecinos puedan organizar sus compras y acudir a los establecimientos sin encontrarse con la sorpresa de un local cerrado.

Asimismo, señaló que numerosos comercios, en particular los del rubro gastronómico, suelen habilitar televisores en sus espacios para que los clientes puedan seguir y disfrutar los partidos de fútbol mientras permanecen en el lugar.

En relación con los artículos asociados al Mundial, como prendas de vestir o equipos del hogar —entre los que el televisor se posiciona como uno de los más buscados—, Herrera señaló que el estado de ánimo de los consumidores tiene un impacto directo en las decisiones de compra.

Por el partido de Argentina, comercios podrían cerrar a las 18hs. el viernes.

En ese sentido, afirmó: “Se ve un ánimo diferente, el problema es que no hay plata, pero la gente sale, intenta, ve, busca, hay una movilidad mayor y siempre favorece a que haya ofertas”.

Las negociaciones salariales

Consultado acerca de las negociaciones salariales, explicó que ya se encuentran establecidas, aunque remarcó que buscan que tengan un enfoque regional.

En ese sentido, señaló: “No son lo mismo en Buenos Aires que acá en el norte grande, es un problema más complejo porque los gremios tienen capacidad de paritarias y los comercios menos capacidad (…)”.

Argentina en el Mundial 2026.

Para concluir, destacó que tanto la carga tributaria como el sistema de coparticipación hacia las provincias son elementos centrales a considerar. En ese sentido, señaló que los impuestos representan aproximadamente el 40% del precio de los productos, mientras que una distribución de coparticipación que no resulta suficiente o equilibrada dificulta las discusiones vinculadas a tributos provinciales y municipales.

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