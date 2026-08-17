Chikungunya en el NOA: la región concentra el 97% de los casos de Argentina

El 97% de los casos de chikungunya registrados en Argentina durante la temporada 2025-2026 se concentra en el NOA , de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

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La información surge del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N.º 820 , correspondiente a la Semana Epidemiológica 30, que analiza la situación sanitaria del país entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 2026.

Según el informe oficial , durante la actual temporada se contabilizaron 3.618 casos confirmados o probables de chikungunya en Argentina . La región más afectada es ampliamente el Noroeste argentino, principalmente Salta, Tucumán y Jujuy .

El Ministerio de Salud de la Nación señaló que “la mayor carga de enfermedad se concentra en la región NOA” y precisó que allí se encuentran el 97% de los casos registrados en el país. Además, identificó a Salta, Tucumán y Jujuy como los territorios donde “se consolidan los principales focos de transmisión” .

Cuántos casos de chikungunya hay en Jujuy, Salta y Tucumán

Los datos desagregados por jurisdicción permiten dimensionar la incidencia que tiene la enfermedad en el norte argentino.

De acuerdo con la tabla publicada por el Ministerio de Salud, Salta registra 2.261 casos de chikungunya, convirtiéndose en la jurisdicción con mayor cantidad. En segundo lugar aparece Tucumán, con 702 casos, mientras que Jujuy contabiliza 284. En la lista también aparecen Santiago del Estero, con 233 casos, y Catamarca, con 23, mientras que La Rioja no registra casos dentro de la clasificación total utilizada por el informe. En conjunto, el NOA acumula 3.503 casos según la tabla jurisdiccional del BEN.

El informe aclara, además, que los principales focos de transmisión están ubicados en Salta, Tucumán y Jujuy, aunque también se notificaron brotes en Catamarca, Santiago del Estero y diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

Jujuy, Salta y Tucumán se encuentran entre las provincias con mayor cantidad de casos de chikungunya del país

¿Siguen aumentando los casos de chikungunya?

Un punto importante del último informe es que la elevada cantidad acumulada de casos no implica necesariamente que el brote continúe creciendo al mismo ritmo actualmente.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud de la Nación informó que no se notificaron casos confirmados con fecha de inicio de síntomas posterior a la Semana Epidemiológica 29. Además, explicó que el incremento observado en las cifras acumuladas responde, en parte, a casos sospechosos correspondientes a semanas anteriores que posteriormente fueron reclasificados como probables por nexo epidemiológico.

Por ese motivo, los números publicados reflejan el acumulado de la temporada 2025-2026 y no deben interpretarse como casos ocurridos únicamente durante la última semana.

Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)

Qué es el chikungunya y cómo se transmite

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados. Su vigilancia forma parte del seguimiento que realiza el Ministerio de Salud junto con otros arbovirus como dengue, Zika, fiebre amarilla y Oropouche.

La transmisión se produce principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Aedes, los mismos vectores vinculados con la transmisión del dengue. La presencia del mosquito y la circulación de estos virus hacen que la vigilancia epidemiológica resulte especialmente importante en regiones como el NOA.

Cuáles son los síntomas del chikungunya

Según la caracterización clínica incluida en el Boletín Epidemiológico Nacional, entre los cuadros registrados aparecen principalmente síntomas como:

fiebre

dolor articular o artralgia

dolor de cabeza

dolor muscular

erupciones en la piel

malestar general

Uno de los signos más característicos del chikungunya es el dolor intenso en las articulaciones, que puede afectar distintas partes del cuerpo y, en algunas personas, persistir después de superada la etapa aguda de la enfermedad.

Ante la aparición de fiebre acompañada por dolor articular intenso, especialmente en zonas donde existe circulación de la enfermedad, se recomienda realizar una consulta médica y evitar la automedicación.

El NOA, epicentro de los casos de chikungunya

La distribución territorial es uno de los datos más relevantes del último reporte nacional. Mientras que el NOA reúne el 97% de los casos, el Ministerio de Salud también detectó brotes y casos en otras regiones del país. El informe menciona específicamente situaciones en Catamarca Capital, Santiago del Estero Capital, Lomas de Zamora, Merlo y Quilmes, además de registros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Para las autoridades sanitarias nacionales, esta distribución evidencia una expansión reciente del evento fuera de las áreas inicialmente afectadas. Sin embargo, el peso epidemiológico continúa estando claramente concentrado en el norte argentino, con Salta, Tucumán y Jujuy como los principales focos señalados por Nación.