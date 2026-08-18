Feriados: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo que tendrá Argentina?

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados nacionales, la siguiente fecha no laborable será el lunes 12 de octubre.

Luego del feriado del 17 de agosto , establecido en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , los argentinos ya empiezan a mirar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso. De acuerdo con el cronograma oficial de feriados nacionales , la siguiente fecha no laborable será el lunes 12 de octubre.

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Se trata de una fecha pautada en el calendario donde se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural . ¿Habrá fin de semana largo?

El 12 de octubre , que este año caerá lunes, permitirá conformar un descanso extendido de tres jornadas consecutivas . De esta forma, quienes tengan el feriado libre podrán aprovechar el período comprendido entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre .

Se trata de una fecha destacada dentro del calendario nacional , que suele generar expectativa entre estudiantes, familias y trabajadores por la posibilidad de contar con un fin de semana más largo.

Qué otros feriados quedan en 2026

Una vez pasado el 12 de octubre, todavía quedarán varias jornadas destacadas en el calendario nacional antes de que termine el año. La siguiente fecha de descanso será el lunes 23 de noviembre, día en que se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre.

Al trasladarse la conmemoración al lunes, se generará otro fin de semana largo, una oportunidad para quienes quieran planificar una escapada, realizar un viaje o simplemente aprovechar unos días de descanso.

El tramo final del año tendrá dos fechas consecutivas de descanso en diciembre. El lunes 7 estará establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, una jornada considerada inamovible.

La cercanía entre ambas fechas podría permitir un período de descanso de hasta cuatro días, aunque el acceso dependerá de las condiciones laborales de cada actividad y de las decisiones adoptadas por los empleadores.

El calendario de 2026 llegará a su fin con el viernes 25 de diciembre, fecha en la que se celebra Navidad. Al tratarse de un feriado inamovible, en algunos casos podrá unirse al fin de semana y generar un período de descanso más extenso.

El calendario de feriados y fines de semana largos que quedan en el año

De cara a los últimos meses del 2026, estas son las principales fechas que figuran en el calendario nacional: