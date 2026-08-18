Detectan dos casos de brucelosis humana en Jujuy y piden extremar la precaución

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis.

La Superior Unidad Bromatológica Provincial (SUNIBROM) emitió una alerta epidemiológica por brucelosis tras la confirmación de dos casos de la enfermedad en Jujuy . El organismo solicitó a distintos municipios reforzar los controles sobre la comercialización de quesos y otros productos lácteos de origen extranjero .

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Salud. Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

La investigación epidemiológica determinó que ambas personas afectadas habrían consumido quesos de origen extranjero comercializados en jurisdicciones municipales .

En ese marco, Sonia García, de SUNIBROM, remarcó la importancia de no consumir alimentos cuya procedencia no pueda comprobarse y puso especial atención sobre los quesos y productos lácteos.

“ Cualquier producto que no se sepa el origen es riesgoso, no importa de dónde viene ”, señaló García, quien explicó que el objetivo es evitar que alimentos sin controles sanitarios lleguen a los consumidores.

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis. (Foto: QuirónSalud)

Advierten por quesos y leche sin pasteurizar

García explicó que uno de los principales riesgos está relacionado con el consumo de leche no pasteurizada y quesos de origen desconocido.

En Jujuy, señaló, la preocupación está especialmente vinculada con los productos lácteos y quesos que ingresan y se comercializan sin una trazabilidad que permita conocer su procedencia.

La referente de SUNIBROM indicó que, en el caso de los dos pacientes diagnosticados en la provincia, se enviaron muestras y se estima que habrían consumido quesos comprados en Villazón.

En ese sentido, sostuvo que desde hace tiempo el ingreso de mercadería comestible desde esa zona constituye una preocupación sanitaria, particularmente por los quesos.

No obstante, aclaró que el riesgo no se limita a los productos provenientes de Bolivia. La advertencia alcanza a cualquier alimento cuya procedencia, elaboración o condiciones sanitarias no puedan comprobarse.

Queso casero (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

Qué medidas pidió SUNIBROM a los municipios

La Dirección General de Asuntos Institucionales del Ministerio de Salud para solicitó la articulación con los municipios con la intervención inmediata de las áreas de Bromatología y Control Comercial de municipios como San Salvador de Jujuy, Perico, Palpalá, El Carmen, San Pedro, Monterrico, Humahuaca, La Quiaca y Libertador General San Martín.

Entre las principales medidas se encuentran:

Fiscalizar comercios, puestos de venta y ferias que comercialicen quesos elaborados o provenientes del extranjero.

que comercialicen quesos elaborados o provenientes del extranjero. Tomar muestras representativas de estos productos, con un mínimo de dos por localidad, para su posterior análisis en el laboratorio provincial de SUNIBROM.

de estos productos, con un mínimo de dos por localidad, para su posterior análisis en el laboratorio provincial de SUNIBROM. Realizar encuestas a comerciantes y distribuidores para conocer el origen, proveedor y canal de ingreso de los alimentos.

para conocer el origen, proveedor y canal de ingreso de los alimentos. Decomisar o inmovilizar preventivamente mercadería de origen extranjero que no cuente con documentación sanitaria de ingreso o tránsito legal, o cuya inocuidad no pueda garantizarse.

El organismo también elaboró un modelo de acta para registrar los productos sometidos a muestreo, decomiso o inmovilización preventiva. El formulario contempla datos como cantidad, tipo de queso, marca, origen declarado, lote, vencimiento y rotulado.

También reforzarán la capacitación de manipuladores

La alerta establece además que los municipios que dictan el Curso de Manipulación Segura de Alimentos deberán incorporar de manera inmediata un módulo específico sobre brucelosis.

El contenido deberá incluir información sobre el agente causante y las vías de transmisión, con especial atención al riesgo del consumo de leche cruda y quesos no pasteurizados.

También se deberán abordar la sintomatología y el impacto de la enfermedad en la salud humana, además de las medidas de prevención, las buenas prácticas de elaboración y comercialización y las exigencias de trazabilidad y rotulado reglamentario.

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis - foto ilustrativa (AMAVIR).

Cuáles son los síntomas de la brucelosis

En cuanto a los síntomas, García señaló que uno de los signos que más debería llamar la atención es el cansancio, acompañado por fiebre, que puede presentarse como una fiebre ondulante.

También pueden aparecer dolores articulares, entre otras manifestaciones.

La especialista remarcó la importancia de prestar atención al momento en que aparecen estos síntomas y, particularmente, si se presentan después del consumo de alimentos de origen dudoso.

Ante un cuadro compatible, la recomendación es realizar una consulta médica y mencionar el antecedente de consumo de quesos, leche u otros productos lácteos cuya procedencia no pueda comprobarse.

Qué pasará con los productos decomisados

El documento de SUNIBROM establece que la mercadería decomisada o inmovilizada preventivamente por falta de trazabilidad sanitaria y riesgo epidemiológico de brucelosis podrá tener distintos destinos.

Entre las alternativas figuran la destrucción o inhabilitación en el sitio, la inmovilización y depósito cautelar o el traslado para su desnaturalización y disposición final.

La medida busca evitar la circulación de productos que no puedan acreditar su procedencia y condiciones sanitarias, mientras los controles y análisis permiten determinar si existe algún riesgo para la población.

La recomendación central de SUNIBROM es clara: evitar el consumo de quesos, leche y otros productos lácteos cuyo origen y condiciones de elaboración no puedan comprobarse.