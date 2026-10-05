Feria Medieval Vampírica en Jujuy: cuándo y dónde será el evento gratuito

El barrio Mariano Moreno se prepara para recibir una propuesta diferente durante el próximo fin de semana. El sábado 10 de octubre se realizará una nueva edición de la Feria Medieval Vampírica, un evento gratuito que reunirá cosplay, música, actividades recreativas, puestos y espectáculos.

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La actividad tendrá lugar en el Multiespacio Mariano Moreno , desde las 17 horas y hasta aproximadamente las 21 o 22 , según explicó Emanuel Coria , fotógrafo y uno de los integrantes de la organización.

La propuesta tendrá como eje la temática medieval y vampírica, aunque estará especialmente orientada a niños, adolescentes y familias.

“Pueden ir disfrazados con esa temática” “Pueden ir disfrazados con esa temática”

Explicó Coria, quien además remarcó que se trata de un evento sin venta de bebidas alcohólicas.

Entre las actividades previstas habrá puestos con productos, gastronomía, música durante toda la tarde y distintas propuestas visuales vinculadas al anime y a personajes relacionados con la temática vampírica y medieval.

Soft combat, cosplay y espectáculos

Uno de los atractivos será el soft combat, una modalidad recreativa que simula combates medievales utilizando elementos seguros y armas fabricadas con materiales que evitan riesgos para los participantes.

Además, los asistentes podrán participar con sus propios disfraces y cosplays. La organización también realizará una elección de los mejores atuendos dentro de la temática propuesta.

Coria explicó que muchos participantes confeccionan sus propios trajes, máscaras y accesorios, mientras que otros compran algunas piezas y completan el vestuario de manera artesanal.

También está previsto un show de malabares y danza con fuego, además de sorteos y otras actividades que podrán sumarse durante la jornada.

La entrada será completamente gratuita

Uno de los principales datos de la propuesta es que no se cobrará entrada.

“Todo es gratuito. Nadie va a cobrar entrada ni nada” “Todo es gratuito. Nadie va a cobrar entrada ni nada”

Incluso habrá sorteos para quienes participen del encuentro.

La organización viene trabajando desde hace aproximadamente un mes en la preparación del evento y en la convocatoria de artistas, emprendedores y participantes.

Una propuesta que sigue creciendo

Según relató Coria, este tipo de encuentros comenzó con grupos pequeños, pero con el tiempo logró reunir a una importante cantidad de personas.

En experiencias anteriores, entre asistentes, stands y participantes, llegaron a congregarse más de 1.500 personas.

Para esta nueva edición, la expectativa vuelve a estar puesta en una convocatoria importante, especialmente entre jóvenes interesados en el anime, el cosplay, la estética medieval y las producciones fantásticas.

La cita será entonces el sábado 10 de octubre desde las 17 horas en el Multiespacio Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita y actividades para compartir en familia.