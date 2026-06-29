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29 de junio de 2026 - 18:06
Economía

El dólar subió con fuerza y alcanzó su valor más alto desde noviembre

El dólar volvió a negociarse en alza este lunes y alcanzó su nivel más alto en ocho meses en el mercado mayorista. En el mercado minorista, el dólar se ofreció a $1.495 para la venta en el Banco Nación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El dólar subió con fuerza y alcanzó su valor más alto desde noviembre. 

El dólar mayorista cerró este lunes con una suba de $4,50 o 0,3%, hasta los $1.481,50. Se trató de su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando había alcanzado los $1.482.

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El dólar subió con fuerza y alcanzó su valor más alto desde noviembre

El dólar oficial volvió a avanzar este lunes y apunta a cerrar junio con una suba superior al 5%, el mayor incremento mensual en casi un año. En el mercado mayorista, la cotización llegó a $1.481,50 para la venta, su nivel más alto desde noviembre de 2025.

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Durante junio, el dólar mayorista acumula una suba de $73,50, equivalente al 5,2%. Sin embargo, en lo que va de 2026 el avance es de apenas $26,50 o 1,8%, todavía por debajo de una inflación estimada cercana al 16% acumulada en el primer semestre.

Dentro del esquema de bandas cambiarias, el BCRA fijó un límite superior de $1.805,38. Con la cotización actual, el dólar oficial se ubica $323,88 o 21,9% por debajo de ese máximo.

En el Banco Nación, el dólar al público cerró en $1.495 para la venta por cuarto día consecutivo, manteniéndose en su nivel más alto desde el 5 de enero.

La cotización del dólar blue retrocedió este lunes $5 (0,3%) y terminó en $1.510 para la venta. En lo que va de julio, sin embargo, acumula un avance de $80 o 5,6%.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.506,45, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.556,32.

En paralelo, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado oficial de cambios, aunque con un ritmo de compras más moderado. Durante la semana sumó adquisiciones por unos US$70 millones, un nivel inferior al registrado en períodos anteriores.

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Al mismo tiempo, las reservas internacionales del Banco Central cerraron con una ligera disminución, hasta los US$47.469 millones. El descenso respondió, principalmente, a la baja del oro y a movimientos en las monedas que integran la canasta de DEG.

A qué se debe la suba del dólar

Los analistas señalan que la suba del dólar responde a una combinación de factores externos e internos, más que a una sola causa. Estos elementos modificaron la dinámica cambiaria que predominó durante gran parte del primer semestre.

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El principal impulso llegó desde el exterior. El cambio de postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), con una política monetaria más restrictiva, fortaleció al dólar a nivel global y generó mayor presión sobre los mercados emergentes, entre ellos Argentina.

A este contexto internacional se suma un factor estacional. El mercado atraviesa la etapa final de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que reduce el ingreso de divisas del sector agroexportador y limita la oferta de dólares en el mercado oficial.

Al mismo tiempo, en esta etapa del año suele aumentar la demanda de dólares por el cobro del medio aguinaldo y por la búsqueda de cobertura en moneda extranjera por parte de empresas, inversores y ahorristas.

Además, los analistas mencionan factores técnicos que influyeron en la dinámica cambiaria, entre ellos la reducción de inversiones en pesos, nuevas regulaciones para las ALyCs y la vuelta de la participación del Banco Central en el mercado de futuros.

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