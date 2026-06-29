La actividad económica cayó 1,5% en abril, pero superó el nivel de hace un año. 

Luego del fuerte repunte de marzo, la actividad económica registró una baja intermensual del 1,5% en abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La actividad económica bajó 1,5% en abril y siguió arriba del año pasado
La actividad económica retrocedió un 1,5% en abril respecto de marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), luego del repunte del 3,5% registrado el mes anterior.
Pese a la baja mensual, el indicador mostró un crecimiento interanual del 1,6% y acumuló una suba del 0,3% en los primeros cuatro meses del año.
La recuperación de la actividad estuvo impulsada por siete de los 15 sectores relevados por el EMAE. Explotación de minas y canteras lideró el crecimiento con un alza interanual del 17,1%, seguida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó un 10,9% y fue la actividad con mayor aporte al resultado general.
Del otro lado, ocho de los 15 sectores del EMAE mostraron retrocesos frente a abril del año pasado. La mayor caída correspondió a Pesca, con un descenso del 28,4%, seguida por Industria manufacturera (-2,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), que en conjunto descontaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.
Luis Caputo, ministro de Economía, utilizó su cuenta de Twitter para escribir que “el EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre en relación a igual período de 2025. Se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años”.
El dato más preocupante es que varios sectores que habían mostrado una fuerte recuperación en marzo volvieron a registrar caídas en abril. Construcción pasó de crecer 8,3% a retroceder 1,8%; Comercio mayorista, minorista y reparaciones, de avanzar 4,2% a caer 3,2%; e Industria manufacturera, de expandirse 5,2% a contraerse 2,9%.
Las palabras esperanzadoras de Luis Caputo
En una entrevista reciente, Caputo aseguró que entre mayo y junio comenzaría "el mejor período de los últimos 18 años". Sostuvo que, una vez puesta en marcha esa etapa de crecimiento, "la prosperidad tiende a sostenerse por sí sola".
Caputo también resaltó la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la baja de cargas patronales como medidas orientadas a promover la creación de empleo.
En ese sentido, el ministro señaló que “ahora las empresas conocen el costo de un despido, la carga se redujo de 18 a 2 puntos y además contarán con un fondo para afrontar eventuales desvinculaciones”.
Sin embargo, algunas de estas iniciativas enfrentaron trabas políticas, mientras que otras quedaron condicionadas por las restricciones fiscales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado como un seguro para empleadores ante despidos y como una pieza clave de la reforma, fue postergado hasta noviembre debido a su impacto sobre las cuentas públicas.
Respecto de la Ley de Inocencia Fiscal, aún están pendientes cambios reclamados por profesionales contables, que señalaron posibles efectos negativos para los contribuyentes.
Además, la aprobación del proyecto encuentra obstáculos legislativos, vinculados en parte a la incorporación de funcionarios públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
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