Javier Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Es una persona honesta"

Javier Milei defendió públicamente a Manuel Adorni luego de su renuncia como jefe de Gabinete y sostuvo que continúa confiando en su inocencia. El mandatario afirmó que la decisión de dejar el cargo no estuvo vinculada con la investigación judicial ni con una posible interpelación en el Congreso, sino con las agresiones dirigidas contra su familia.
Las declaraciones del Presidente se conocieron después de la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.
“Sigo confiando en la inocencia de Adorni”
Durante una entrevista con La Nación , Milei remarcó que Adorni no fue condenado y que la Justicia todavía no emitió una sentencia. “Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, expresó el jefe de Estado al referirse a la situación del exfuncionario.
También cuestionó que se responsabilice públicamente a una persona antes de que concluya el proceso judicial. En ese sentido, insistió en que actualmente existe una investigación, pero no una condena.
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Los ataques contra la familia de Adorni
Milei explicó que Adorni consideró inadmisible el nivel de ataques que estaba recibiendo y señaló que las agresiones también alcanzaron a su esposa y a sus hijos.
Según el Presidente, esa situación llevó al exjefe de Gabinete a presentar una renuncia indeclinable para evitar que su familia continuara expuesta.
El mandatario sostuvo que la situación había escalado hasta un punto en el que Adorni decidió dar un paso al costado porque no estaba dispuesto a poner en riesgo a sus seres queridos.
Negó que la investigación motivara su salida
El Presidente negó que la posible interpelación o una moción de censura contra Adorni hayan influido en la decisión del Gobierno.
De acuerdo con Milei, la salida del funcionario respondió exclusivamente al impacto de los ataques personales y familiares, mientras la investigación judicial continúa su curso.
Tras la dimisión, Diego Santilli fue designado para ocupar la Jefatura de Gabinete.
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