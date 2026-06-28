domingo 28 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de junio de 2026 - 17:41
País.

Manuel Adorni renunciaría al directorio de YPF

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentaría su renuncia al directorio de la petrolera estatal y completaría su salida de la administración de Javier Milei.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional no se limitaría a la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario también dejaría su cargo como director de YPF en representación del Estado nacional, por lo que quedaría completamente desvinculado de la administración de Javier Milei.

Lee además
Manuel Adorni 
País.

Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete
Caso Manuel Adorni: crecen las especulaciones sobre susalida del Gobierno
País.

Crecen las especulaciones sobre la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno

Según trascendió, Adorni presentaría durante esta semana su renuncia formal al directorio de la compañía. Luego sería el propio directorio de la petrolera el que debería tratar y aceptar su dimisión, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de cargos.

La decisión habría sido tomada por el propio exfuncionario, quien buscaría alejarse de la actividad pública después de más de dos años y medio de exposición dentro del Gobierno.

Completaría su salida del Ejecutivo

La renuncia al directorio de YPF se sumaría a la que presentó el sábado como jefe de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.

En la carta dirigida al presidente Javier Milei, Adorni explicó que resolvió dar un paso al costado por el desgaste personal y familiar que le provocó la exposición pública y las denuncias que enfrentó durante los últimos meses.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", habría escrito. También habría rechazado las acusaciones en su contra y sostenido que fue señalado "de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción".

Además, habría revelado que la decisión fue conversada previamente con el Presidente y habría agradecido que finalmente aceptara su renuncia.

Manuel Adorni
Manuel Adorni

Manuel Adorni

Qué pasaría con su lugar en YPF

Adorni ocupaba un cargo de director Clase A dentro de YPF, en representación del Estado nacional, una función vinculada a la denominada "acción de oro", que otorga facultades especiales al Estado dentro de la estructura societaria de la empresa.

Una vez aceptada su dimisión, sería el Gobierno nacional el encargado de designar a quien ocuparía ese lugar.

De acuerdo con distintas versiones surgidas en la Casa Rosada, una de las posibilidades sería que ese puesto quedara en manos de quien fuera designado al frente de la Jefatura de Gabinete. Entre los nombres que comenzaron a mencionarse aparecería el de Diego Santilli, aunque hasta el momento no existiría una confirmación oficial.

Respaldo del oficialismo

Tras conocerse la salida de Adorni, distintos referentes del oficialismo habrían expresado públicamente su apoyo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría agradecido el trabajo realizado por el exfuncionario y habría asegurado que comprendía los motivos que lo llevaron a abandonar el Gobierno.

El presidente Javier Milei, por su parte, habría compartido en sus redes sociales la carta de renuncia de Adorni y el mensaje publicado por su hermana, sin realizar declaraciones adicionales.

Con la renuncia al directorio de YPF, Manuel Adorni cerraría definitivamente su paso por la administración nacional y dejaría de ocupar todas las responsabilidades institucionales que ejercía dentro del Gobierno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete

Crecen las especulaciones sobre la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno

Javier Milei respaldó a Adorni en medio de la polémica, pero marcó una condición clave

Sin quórum en el Senado, Manuel Adorni logra estirar su situación política

Esteban Bullrich renunció al PRO con fuertes críticas hacía la dirigencia del partido

Lo que se lee ahora
El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad
Jujuy.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad
Jujuy.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026
Deportes.

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto
Deportes.

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto

Se definieron los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.
Deportes.

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral
Jujuy.

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel