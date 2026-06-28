Manuel Adorni renunciaría al directorio de YPF

La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional no se limitaría a la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario también dejaría su cargo como director de YPF en representación del Estado nacional, por lo que quedaría completamente desvinculado de la administración de Javier Milei.

País. Crecen las especulaciones sobre la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno

Según trascendió, Adorni presentaría durante esta semana su renuncia formal al directorio de la compañía . Luego sería el propio directorio de la petrolera el que debería tratar y aceptar su dimisión, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de cargos.

La decisión habría sido tomada por el propio exfuncionario, quien buscaría alejarse de la actividad pública después de más de dos años y medio de exposición dentro del Gobierno.

La renuncia al directorio de YPF se sumaría a la que presentó el sábado como jefe de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.

En la carta dirigida al presidente Javier Milei, Adorni explicó que resolvió dar un paso al costado por el desgaste personal y familiar que le provocó la exposición pública y las denuncias que enfrentó durante los últimos meses.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", habría escrito. También habría rechazado las acusaciones en su contra y sostenido que fue señalado "de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción".

Además, habría revelado que la decisión fue conversada previamente con el Presidente y habría agradecido que finalmente aceptara su renuncia.

Manuel Adorni Manuel Adorni

Qué pasaría con su lugar en YPF

Adorni ocupaba un cargo de director Clase A dentro de YPF, en representación del Estado nacional, una función vinculada a la denominada "acción de oro", que otorga facultades especiales al Estado dentro de la estructura societaria de la empresa.

Una vez aceptada su dimisión, sería el Gobierno nacional el encargado de designar a quien ocuparía ese lugar.

De acuerdo con distintas versiones surgidas en la Casa Rosada, una de las posibilidades sería que ese puesto quedara en manos de quien fuera designado al frente de la Jefatura de Gabinete. Entre los nombres que comenzaron a mencionarse aparecería el de Diego Santilli, aunque hasta el momento no existiría una confirmación oficial.

Respaldo del oficialismo

Tras conocerse la salida de Adorni, distintos referentes del oficialismo habrían expresado públicamente su apoyo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría agradecido el trabajo realizado por el exfuncionario y habría asegurado que comprendía los motivos que lo llevaron a abandonar el Gobierno.

El presidente Javier Milei, por su parte, habría compartido en sus redes sociales la carta de renuncia de Adorni y el mensaje publicado por su hermana, sin realizar declaraciones adicionales.

Con la renuncia al directorio de YPF, Manuel Adorni cerraría definitivamente su paso por la administración nacional y dejaría de ocupar todas las responsabilidades institucionales que ejercía dentro del Gobierno.