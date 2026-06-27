Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el exjefe de Gabinete explicó que su salida del Gobierno responde al desgaste provocado por los constantes ataques públicos y mediáticos que, según sostuvo, también alcanzaron a su entorno más cercano.

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"Gracias por entender las razones y aceptarme esta vez la renuncia" , comienza el escrito, en el que afirma que durante su gestión fue víctima de acusaciones falsas y operaciones que involucraron a su esposa, sus hijos, familiares y amigos.

En el texto, asegura que fue señalado por supuestos viajes, gastos millonarios, contrataciones irregulares, hechos de nepotismo y hasta la existencia de sociedades en el exterior, denuncias que calificó como "mentiras" sin sustento.

Además, manifestó que también sufrió ataques contra su vida privada y lamentó que se hayan difundido versiones falsas sobre su familia y aspectos personales. "Confundieron lo público con lo privado e íntimo", expresó.

image Adorni había asumido como jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025

Agradecimiento a Milei y respaldo al Gobierno

A lo largo de la carta, el exfuncionario reiteró su respaldo al presidente Javier Milei y destacó que continuará apoyando el rumbo de la gestión, aunque ahora desde afuera del Gobierno.

"Usted es la única esperanza para la Argentina", escribió, al tiempo que aseguró sentirse orgulloso de haber acompañado cada uno de los logros alcanzados por la administración nacional.

También agradeció a Karina Milei, a los ministros y a los equipos de trabajo con los que compartió la gestión, y reconoció el respaldo recibido durante el tiempo que ocupó uno de los cargos más importantes del Gabinete.

En el tramo final del documento sostuvo que se retira "tranquilo y sereno", convencido de haber actuado conforme a sus principios.

"Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones", concluyó.

Embed Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Cómo se gestó la salida de Manuel Adorni

La decisión de desplazar a Manuel Adorni comenzó a tomar forma el viernes por la tarde durante una reunión realizada en la Casa Rosada. Del encuentro participaron Karina Milei, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Diego Santilli, quienes analizaron los posibles cambios en el Gabinete nacional.

Otro de los dirigentes que estuvo bajo análisis fue el canciller Pablo Quirno, quien acompañó al mandatario durante su reciente gira por España. En la Casa Rosada lo consideran una alternativa de perfil técnico y con escaso nivel de conflicto interno.

Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza la figura de Diego Santilli. Dentro del oficialismo destacan su capacidad para fortalecer el diálogo con el Congreso, los gobernadores y los espacios aliados, un aspecto considerado clave para la nueva etapa de gestión.

image Diego Santilli y Manuel Adorni.

Además, Santilli es visto como un dirigente capaz de mantener el equilibrio entre los sectores que responden a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo. Su cercanía con el Presidente y su participación en las negociaciones legislativas de las principales reformas impulsadas por el Gobierno lo posicionan como uno de los nombres con mayores posibilidades para ocupar un rol central en el Gabinete.

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