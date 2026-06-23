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23 de junio de 2026 - 21:45
País.

Manuel Adorni aclaró que está dispuesto a presentarse en el Senado

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, aseguró que está a disposición de la Cámara alta. Desde el oficialismo dieron explicaciones diferentes sobre la suspensión.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Manuel Adorni aclaró que está dispuesto a presentarse en elSenado

Manuel Adorni aclaró que está dispuesto a presentarse en el Senado

Manuel Adorni aseguró este martes que está a disposición para presentarse ante el Senado, apenas dos horas después de que desde el bloque oficialista anunciaran la cancelación del informe de gestión previsto para el 2 de julio.

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La situación se produjo mientras Adorni permanece bajo cuestionamientos por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y el Senado analiza pedidos de interpelación en su contra.

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Versiones cruzadas sobre la presentación de Manuel Adorni

La suspensión generó interrogantes porque Adorni había anunciado el 11 de junio que asistiría al Senado para brindar su informe de gestión y responder las preguntas de los legisladores. Desde el entorno del funcionario señalaron que fueron integrantes de la oposición y algunos aliados quienes expresaron que no estaban interesados en recibir el informe.

También sostuvieron que Adorni no había cancelado personalmente su participación y que asistiría cuando fuera requerido. La explicación se contrapuso con la versión surgida del entorno de Bullrich, desde donde indicaron que la decisión de suspender la presentación había sido impulsada por la propia senadora.

La interna entre Bullrich y el jefe de Gabinete

Los cruces se producen en medio de las diferencias entre ambos dirigentes. Bullrich fue la integrante del oficialismo que cuestionó públicamente los gastos que Adorni no habría podido justificar y por los cuales es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Este martes, el jefe de Gabinete encabezó reuniones con senadores en la Casa Rosada, mientras que la exministra de Seguridad decidió no participar.

En medio de la polémica por los vuelos, Manuel Adorni recibió a Patricia Bullrich para delinear la estrategia legislativa sobre las reformas.
Manuel Adorni con Patricia Bullrich (Archivo)

Manuel Adorni con Patricia Bullrich (Archivo)

Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que los legisladores que asistieron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”. Adorni estuvo acompañado durante los encuentros por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una nueva señal de respaldo desde la conducción del Gobierno.

Reuniones con senadores en la Casa Rosada

Los encuentros se realizaron en tres tandas. En la primera reunión participaron Pablo Cervi, de Neuquén; Enzo Fullone, de Río Negro; Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba; Vilma Bedia, de Jujuy; y Romina Almeida, de Entre Ríos.

Manuel Adorni en reuniones con senadores
Manuel Adorni en reuniones con senadores

Manuel Adorni en reuniones con senadores

En la segunda estuvieron Ezequiel Atauche, de Jujuy; Juan Cruz Godoy, de Chaco; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; Gonzalo Guzmán Coraita, de Salta; Bruno Olivera, de San Juan; Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; y Belén Montes de Oca, de Tierra del Fuego. La tercera convocatoria se desarrolló con un grupo más reducido. También participó el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, encargado de organizar las reuniones.

Luis Juez no pudo estar por compromisos en Córdoba, mientras que Francisco Paoltroni se encontraba en Estados Unidos y María Emilia Orozco había viajado a Colombia para desempeñarse como veedora electoral.

Las negociaciones para evitar la interpelación

En paralelo, Bullrich mantiene conversaciones con otros espacios políticos para intentar impedir que la oposición avance con los proyectos que buscan remover al jefe de Gabinete. La semana pasada logró postergar hasta este jueves una sesión prevista anteriormente, aunque aceptó incorporar los pedidos de interpelación al temario.

Según explicó un senador, la propuesta de cancelar el informe de gestión surgió de Bullrich y fue conversada con Karina Milei e Ignacio Devitt. Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes se acordó mantener la sesión del jueves, pero únicamente para votar pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La discusión por el procedimiento en el Senado

El oficialismo sostiene que la interpelación debe contar primero con un dictamen de comisión. Según esa postura, para avanzar directamente con el tratamiento la oposición necesitaría reunir una mayoría de dos tercios, una cifra difícil de alcanzar.

Manuel Adorni - Jefe de Gabinete
Manuel Adorni - Jefe de Gabinete

Manuel Adorni - Jefe de Gabinete

Desde otros sectores parlamentarios cuestionaron esa interpretación y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener el incumplimiento de los informes mensuales establecidos en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Una fuente parlamentaria señaló que esa situación podría dar lugar a una moción de censura, una propuesta de remoción o incluso un juicio político por mal desempeño.

Las críticas desde el entorno de Villarruel

Hasta ese momento, Adorni no había informado formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre una eventual ausencia el 2 de julio. Desde el entorno de la titular del Senado cuestionaron la posible cancelación y remarcaron que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada Cámara.

También recordaron que, hasta el momento, Adorni solo había brindado un informe de gestión en la Cámara de Diputados. La noticia provocó además malestar entre algunos aliados, que todavía analizaban qué postura adoptar frente al proyecto de interpelación. “Si no viene es peor”, señalaron.

El Gobierno dijo que no recibió las preguntas

Las autoridades nacionales también argumentaron que la suspensión estaba relacionada con la falta de preguntas enviadas por los distintos bloques. Según explicaron, el equipo del jefe de Gabinete todavía no había comenzado a preparar el discurso porque no había recibido el cuestionario de los legisladores.

Los senadores contaban con un plazo de cinco días hábiles para enviar las consultas que Adorni debía responder durante su presentación. En medio de las explicaciones contrapuestas, el jefe de Gabinete afirmó públicamente que continúa a disposición para presentarse en el Senado.

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