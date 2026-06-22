Manuel Adorni ajusta su estrategia en el Congreso y el Gobierno gana aire ante la oposición

Manuel Adorni prepara su defensa en el Congreso y el Gobierno encuentra un respiro a la presión opositora.

El Gobierno inició una revisión de su estrategia de defensa en torno a Manuel Adorni , tras haber obtenido cierto margen de calma tanto en el ámbito del Congreso , con el aplazamiento de la sesión en el Senado , como en el plano de la opinión pública.

Esto último fue impulsado por la difusión de un video en el que aparecen bolsas selladas con millones de dólares que habrían sido halladas en la vivienda de uno de los referentes más importantes de La Cámpora . Tras varias semanas de fuerte actividad política , en las que incluso quedaron expuestas diferencias internas vinculadas a la situación del jefe de Gabinete , la conducción del espacio libertario vuelve a mostrarse alineada en torno a un objetivo común .

Pese a los cuestionamientos provenientes tanto del propio espacio como de la oposición , el presidente Javier Milei sostuvo su apoyo al funcionario y confirmó su continuidad en el cargo , aunque decidió retirarle la función de Vocería , que pasó a manos del pampeano Adrián Ravier .

Formado como economista, el dirigente se identifica con el liberalismo clásico y llegó a mantener discrepancias académicas con el actual presidente en una etapa en la que ninguno de los dos había incursionado de lleno en la política. No obstante, tras algunos acercamientos previos, en 2025 terminó integrándose al oficialismo y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza.

En ese contexto, la duda que se abre es si continuará compatibilizando su tarea legislativa con su nuevo rol en la comunicación presidencial o si, por el contrario, dejará su escaño en el Congreso, una decisión que podría generar tensiones con el PRO.

Javier Milei y Adrián Ravier.

En caso de que el legislador decida abandonar su banca, su reemplazo natural sería, en principio, Martín Matzkin, actual subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y dirigente cercano a Patricia Bullrich.

Discusión abierta por la sucesión

Sin embargo, el sector parlamentario que lidera Cristian Ritondo sostiene que, a raíz de la reconfiguración interna del espacio libertario, podría corresponder que el reemplazo recaiga en una mujer, en cumplimiento de la normativa de paridad de género.

Bajo esa interpretación, podría abrirse una controversia, ya que quien debería ocupar la banca sería una dirigente del PRO, que formó parte de la lista electoral en el marco del acuerdo electoral que el partido selló con el Gobierno en los últimos comicios.

En paralelo a estos acontecimientos, comenzaron a difundirse imágenes en las que la modelo Jesica Cirio aparece exhibiendo grandes sumas de dinero en dólares, presuntamente almacenadas en bolsas, valijas y cajones dentro de lo que sería la residencia de su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO.

La controversia provocó que, de manera momentánea, el foco mediático se desplazara desde las acusaciones contra Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito hacia las dudas en torno al origen de los fondos que habría manejado el ex intendente de Lomas de Zamora.

El impacto mediático de los videos que reorientó el foco político

En Balcarce 50 son escasos los funcionarios dispuestos a pronunciarse sobre este asunto y, en general, predominan las posturas de reserva, dejando que el impacto de las grabaciones hable por sí solo. “Esperemos que la Justicia actúe con celeridad. Las imágenes son obscenas”, señaló uno de los pocos integrantes del Poder Ejecutivo que accedió a referirse al tema.

En esa línea, dentro del entorno de Javier Milei sostienen que la investigación de estos hechos debería avanzar con el mismo nivel de profundidad y celeridad que la causa impulsada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita contra el ministro coordinador.

Embed LA NACION accedió a siete videos, un material exclusivo en el que Cirio se deja ver en un vestidor de hombre. En las imágenes se pueden apreciar varios millones de dólares | por Diego Cabot (@diegocabot) https://t.co/WACBwUXGzn pic.twitter.com/Hos9D7NtdC — LA NACION (@LANACION) June 20, 2026

Por su parte, Adorni aprovechó el margen político obtenido gracias a la intervención de Patricia Bullrich en el Congreso y convocó a todos los senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada prevista para el próximo martes.

Reunión clave en Casa Rosada y preocupación por la avanzada opositora

Aunque el encuentro fue presentado bajo el objetivo formal de repasar los proyectos legislativos en agenda, se espera que una parte central de la discusión esté enfocada en la intención de la oposición de impulsar una interpelación al jefe de Gabinete.

Dicha iniciativa fue incorporada al temario de la sesión del próximo jueves y genera preocupación en la conducción libertaria, ya que el oficialismo no cuenta con los apoyos suficientes asegurados para frenar su avance.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los legisladores serán convocados a la Casa Rosada en tres grupos desde las 14:00 horas, y la asistencia está prácticamente confirmada en su totalidad, con la excepción de dos ausencias por compromisos en el exterior: Francisco Paoltroni, quien se encuentra en Estados Unidos, y María Emilia Orozco, que participó como observadora internacional en las elecciones de Colombia.

Incluso Patricia Bullrich, que ha expresado fuertes críticas hacia Adorni, participaría del encuentro, por lo que el bloque en su conjunto escuchará las explicaciones del funcionario antes de eventualmente tener que respaldarlo en el recinto parlamentario.