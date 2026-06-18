jueves 18 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de junio de 2026 - 10:10
País.

Guillermo Marijuan pidió indagar a Francisco Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por presuntas omisiones patrimoniales en sus declaraciones juradas.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Francisco Adorni&nbsp;

Francisco Adorni 

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. Según la fiscalía, existen elementos suficientes para avanzar sobre este último delito, relacionado con la supuesta falta de información patrimonial en los documentos presentados por el legislador.

Lee además
El Fiscal Federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a Victoria Tolosa Paz.
Planes sociales.

El fiscal Marijuan denunció a Tolosa Paz
Manuel Adorni, vocero presidencial. 
Adorni.

"Respetamos la palabra del Papa, pero con algunas no estamos de acuerdo"

La causa analiza el período comprendido entre 2023 y 2026 y tramita en el Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Fiscal Guillermo Marijuan
Fiscal Guillermo Marijuan

Fiscal Guillermo Marijuan

Un antecedente clave en la acusación

Uno de los puntos centrales de la investigación es el rol que desempeñó Adorni durante su paso por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la fiscalía, el actual diputado trabajó en un área vinculada directamente con la gestión y presentación de declaraciones juradas.

Para los investigadores, ese antecedente refuerza la hipótesis de que el legislador conocía los requisitos y obligaciones vinculados a estos trámites, por lo que no podría alegar desconocimiento respecto de la información que debía consignar en sus presentaciones patrimoniales.

La rectificación de una declaración jurada

La solicitud de indagatoria se produce semanas después de que Francisco Adorni rectificara una de sus declaraciones juradas. La corrección fue presentada luego de que se iniciara una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En esa actualización, el diputado informó la existencia de aproximadamente 21 millones de pesos provenientes de una herencia, fondos que anteriormente no habían sido incluidos en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Qué puede ocurrir ahora

La decisión final sobre el pedido formulado por Marijuan quedará en manos del juzgado interviniente. Si la solicitud es aceptada, Francisco Adorni deberá comparecer para prestar declaración indagatoria y responder sobre las presuntas inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.

Mientras tanto, la investigación continúa reuniendo documentación y analizando la evolución patrimonial del legislador para determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades penales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El fiscal Marijuan denunció a Tolosa Paz

"Respetamos la palabra del Papa, pero con algunas no estamos de acuerdo"

El fiscal Marijuán denunció a la conducción de ANSES: el motivo

Francisco Adorni corrigió su declaración jurada y declaró una herencia de $21 millones

Gustavo Martínez cuestionó la falta de obras: "Hay calles con problemas desde hace muchísimos años"

Lo que se lee ahora
De Tilcara al Mundial. video
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

Por  Federico Franco

Las más leídas

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente
Impuestos.

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial  video
Demoras.

Imposible patentar una moto en San Salvador de Jujuy: habría hasta 6.000 unidades sin papeles

Candidatas colegio Santa Bárbara. video
Fiesta.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Santa Bárbara

Gimnasiade Jujuy le ganó a Nueva Chicago 4 a 0 
Deportes.

Ganó, goleó y gustó: Gimnasia de Jujuy derrotó a Nueva Chicago 4 a 0 y es puntero

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador 
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel