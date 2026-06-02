El fiscal Marijuán pidió investigar al Gobierno por la baja de un pliego judicial

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se inicie una investigación penal para establecer si el Poder Ejecutivo decidió retirar la candidatura de María Verónica Michelli al cargo de jueza federal únicamente por su vínculo familiar con un periodista.

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La presentación que dio origen a la causa fue realizada el 29 de mayo de 2026 ante la Justicia Federal de Comodoro Py , donde quedó formalmente radicada la denuncia .

En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich marcó distancia respecto de la posición oficial y comunicó que hará uso de su “ derecho a la objeción de conciencia ” en relación con la determinación adoptada por el Poder Ejecutivo .

La legisladora informó primero su postura de manera personal , y más tarde volvió a confirmarla públicamente mediante publicaciones en sus redes sociales , reforzando así su decisión .

El eje de la denuncia: un solo pliego retirado

La denuncia señala a la Casa Rosada por haber dispuesto el retiro del único pliego objetado dentro de ese conjunto de nominaciones elevadas al Senado, correspondiente a Michelli, quien había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Bullrich cuestionó el retiro del pliego de una candidata a jueza.

De acuerdo con la presentación realizada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, miembros de Reset Republicano, la medida no estaría vinculada ni a los antecedentes ni a la idoneidad profesional de la abogada. El planteo principal indica que el motivo exclusivo para excluir a Michelli habría sido su vínculo familiar con el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, conocido por haber difundido investigaciones sobre el Gobierno nacional.

Asimismo, la presentación judicial afirma que no se brindaron fundamentos oficiales para la decisión y que, durante ese mismo período, ninguno de los demás pliegos enviados fue devuelto ni objetado.

Los pasos que pidió el fiscal Marijuán

El dictamen emitido por la Fiscalía se centra en la necesidad de reunir información precisa respecto del recorrido administrativo del pliego de Michelli dentro del Senado. En ese marco, el fiscal Marijuán solicitó que se confirme la denuncia inicial y que se informe si existen otras investigaciones en curso vinculadas a los mismos hechos.

Verónica Michelli, la candidata a jueza que vetó Karina Milei.

Además, el representante del Ministerio Público pidió al Senado que detalle si el pliego de Michelli estaba formalmente incorporado al trámite legislativo, cuál es su situación actual, qué movimientos quedaron asentados en el expediente y si existe algún registro de una comunicación oficial del Poder Ejecutivo en la que se haya solicitado su retiro.

Otra de las medidas consideradas fundamentales será convocar al periodista a prestar declaración testimonial. La intención es corroborar el vínculo familiar con la candidata propuesta para el cargo de jueza y determinar si fue informado o recibió algún tipo de notificación respecto de la decisión de retirar el pliego. En la solicitud se apunta a establecer si existió “algún tipo de advertencia y/o aviso o cualquier tipo de comunicación vinculada con el retiro del pliego”.

El dictamen, además, contempla que el magistrado interviniente pueda disponer la adopción de nuevas medidas de prueba si lo considera necesario.

La jueza es cuñada de Hugo Alconada Mon.

Qué delitos se investigan

El requerimiento de la Fiscalía hace referencia a la Ley 23.592, normativa que sanciona los actos de discriminación en el ámbito de la función pública. Bajo este encuadre legal, se considera ilícito apartar a una persona de una designación estatal por razones que no estén vinculadas a su idoneidad profesional, como podría ser una cuestión de parentesco.

En ese contexto, la investigación busca establecer si el Poder Ejecutivo habría incurrido en un supuesto de discriminación directa, al haber dispuesto el retiro del pliego únicamente por el hecho de que Michelli mantiene un vínculo familiar como cuñada del periodista mencionado.

El dictamen de la Fiscalía puso el foco en la necesidad de recolectar datos precisos sobre el trámite del pliego de Michelli en el Senado.

El expediente quedó ahora en manos de un juez federal, quien deberá resolver si hace lugar al planteo del fiscal y autoriza el avance de las diligencias requeridas.

En caso de acreditarse que la determinación estuvo motivada exclusivamente por el vínculo familiar, sin relación con la trayectoria o la capacidad profesional de la persona involucrada, el asunto podría derivar en eventuales repercusiones tanto en el plano político como en el judicial.