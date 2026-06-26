Javier Milei respaldó a Adorni en medio de la polémica, pero marcó una condición clave

El presidente Javier Milei volvió a manifestar su apoyo en las últimas horas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien está siendo investigado por una presunta causa de enriquecimiento ilícito . Sin embargo, dejó en claro que podría removerlo de su cargo si la Justicia lo encontrara culpable.

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Desde Madrid , donde viajó para recibir una distinción , el mandatario sostuvo que, en caso de una condena , tomaría la decisión de apartarlo inmediatamente del Gobierno , con una frase contundente sobre su eventual salida. “ A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias” , sostuvo el presidente Javier Milei en diálogo con el periodista Fernando González .

Las expresiones del jefe de Estado se conocieron luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , admitiera públicamente el 10 de junio que, junto a su esposa, Bettina Angeletti , había mantenido durante años fondos no declarados .

"Si lo consideran culpable a Adorni lo vuelo yo mismo. Lo eyecto de una patada" Consultado por El Observador España, Milei aseguró que la situación del jefe de Gabinete "la determinará la Justicia". En este sentido, desde Madrid, el presidente manifestó: "Ni siquiera soy… pic.twitter.com/J1a1Dj1AUR

El exvocero presidencial señaló que dio sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas en 2013 y que, entre 2014 y 2018 , junto a su pareja, habría obtenido ganancias cercanas a los 300.000 dólares . Según su relato, llegaron a resguardar un patrimonio de al menos 500.000 dólares en una unidad de almacenamiento externo .

A raíz de esa situación, decidió modificar sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando bienes y activos que no habían sido informados en presentaciones previas. A pesar de la seriedad de las acusaciones, el presidente Javier Milei manifestó plena confianza en la inocencia de su funcionario. “Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema”, aseguró.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en Madrid.

Qué piensa Javier Milei sobre el origen del patrimonio de Manuel Adorni

Asimismo, sostuvo que la explicación brindada por Manuel Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, concluyó.

El jefe de Estado reafirmó una posición que, según él, sostiene tanto en ámbitos públicos como privados, y remarcó que no se dejará influenciar por lo que calificó como “denunciadores seriales”.

En paralelo, volvió a apuntar contra el expresidente Mauricio Macri, al recordar que asumió la presidencia en 2015 “procesado”. En ese contexto, lanzó una ironía al señalar que “el único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al ser consultado acerca de si la controversia podría perjudicar la imagen de su administración de cara a los comicios de 2027, Javier Milei restó importancia a esa posibilidad y ratificó su decisión de competir por la reelección.

"Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia", dijo Javier Milei

“Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O vos crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro", afirmó.

Y sumó: “El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría”.

Javier Milei habló del caso Adorni.

Finalmente, comentó: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las las cumplí en febrero".

Distinción en Madrid

Por otra parte, el presidente Javier Milei fue distinguido este viernes con la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, en el marco de la inauguración de la segunda edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, realizada en el Aula Magna de dicha institución en Madrid.

La ceremonia se enmarca dentro de la sexta visita del mandatario a la capital española desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

El reconocimiento fue otorgado en honor a “su destacado desempeño como economista y profesor, a su significativa participación en el debate global sobre las políticas de libertad económica y a su conducción de reformas enfocadas en la estabilidad y la modernización institucional de la República Argentina, de acuerdo con lo informado por la propia universidad.

Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid.

Durante su intervención frente al auditorio, el presidente Javier Milei defendió los resultados económicos alcanzados por su administración. En ese marco, sostuvo que la inflación que al comienzo de su gestión se ubicaba en torno al 211% en el segmento minorista y al 300% en el mayorista —con proyecciones que llegaban al 15.000%— actualmente se encuentra en niveles cercanos al 25%–30%.

“Lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos”, expresó. En otro tramo de su exposición, el presidente Javier Milei puso en duda los modelos económicos europeos y afirmó de manera directa que “no puede crecer porque está atestada de regulaciones”.

Milei dio una charla en Madrid.

En esa línea, advirtió que la búsqueda de corregir los denominados “fallos de mercado” a través de una mayor intervención del Estado termina, según su visión, “matar el crecimiento económico”.

“Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”, sostuvo el mandatario, al referirse al incremento del gasto público, las restricciones a la propiedad privada y la expansión regulatoria en nombre de la “justicia social”.