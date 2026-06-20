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20 de junio de 2026 - 11:37
País.

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera: "Belgrano fue el primer intelectual liberal"

El presidente Javier Milei dio su mensaje en Rosario en el acto por el Dia de la Bandera y resaltó la figura de Manuel Belgrano.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
JavierMilei en el acto por el Día de la Bandera

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera

Javier Milei encabezó en Rosario el acto por el Día de la Bandera y reivindicó a Manuel Belgrano como “primer intelectual liberal económico argentino”. La ceremonia fue en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales

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Al inicio del discurso, el Presidente dijo que “hoy es un día para recordar a Belgrano”, a quien definió como “un gran promotor de la libertad política y económica” y sostuvo que la bandera fue “la representación visible de una causa: la causa de la libertad”.

Sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”, y afirmó que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal. Puede ser considerado el primer intelectual económico argentino, un criollo que empezó a pensar la riqueza desde la libertad económica".

Embed - EN VIVO | Javier Milei encabeza en Rosario el acto por el Día de la Bandera

Javier Milei y el nacimiento de Argentina

El mandatario aseguró que la Argentina “nació de la audacia” de quienes imaginaron una patria libre. “Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”.

“Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”, lanzó en medio de cánticos del público. “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”.

Milei sostuvo que la bandera argentina nació el 27 de febrero de 1812 en Rosario, durante la presentación de los colores celeste y blanco en las baterías Libertad e Independencia, y recordó el juramento de las tropas encabezadas por Belgrano frente al Paraná.

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera
Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera

El Presidente profundizó en la faceta económica del prócer y lo definió como un “reformista ilustrado” y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata. Milei cerró su discurso con una fuerte reivindicación de la figura de Manuel Belgrano, a quien presentó como un actor central en la construcción de la independencia y la idea de nación argentina.

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera
Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera

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