Día de la Bandera: por qué se celebra cada 20 de junio en honor a Manuel Belgrano.

Cada 20 de junio , la Argentina conmemora el Día de la Bandera , una de las efemérides más significativas del calendario patrio . La fecha rinde homenaje a Manuel Belgrano , impulsor y creador de la insignia nacional . El primer izamiento de la bandera tuvo lugar en febrero de 1812.

Política. Victoria Villarruel estará en el acto del Día de la Bandera en Rosario

Dicha celebración quedó establecida para coincidir con el aniversario de la muerte de Belgrano , en reconocimiento a su aporte histórico y a su protagonismo en el proceso de emancipación del país.

La fecha tiene carácter de feriado nacional no trasladable y, en 2026 , coincidirá con un sábado . A lo largo del país se desarrollan actividades conmemorativas , actos protocolares y distintos reconocimientos vinculados a la efeméride. Entre las tradiciones más emblemáticas se destaca la promesa de fidelidad a la bandera , ceremonia de la que participan miles de estudiantes argentinos cada año.

La elección de esta fecha conmemorativa está relacionada con la muerte de Manuel Belgrano , ocurrida el 20 de junio de 1820 . Reconocido por su nombre completo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano , fue una figura destacada de la vida pública argentina , desempeñándose como abogado y militar , además de tener una participación clave en la Revolución de Mayo .

El Día de la Bandera coincide con el fallecimiento de Manuel Belgrano.

Tras la conformación de la Primera Junta en 1810, recibió diversas misiones orientadas a fortalecer y organizar los cuerpos militares patriotas. Entre los desafíos que debía afrontar se encontraba la creación de emblemas distintivos que permitieran diferenciar a las fuerzas revolucionarias de los ejércitos que respondían a la Corona española.

Fue así como Belgrano impulsó la creación de la escarapela con los colores celeste y blanco. Existen distintas interpretaciones sobre el origen de esa elección: algunas versiones la relacionan con los tonos del cielo, mientras que otras señalan que buscaba rendir tributo al manto de la Virgen María.

Una vez aceptado ese emblema, optó por conservar la misma combinación cromática para diseñar una enseña que identificara a las Provincias Unidas del Río de la Plata. De ese proceso surgió la Bandera Nacional, cuyo primer ejemplar fue confeccionado por María Catalina Echevarría.

Hoy se celebra el Día de la Bandera.

La primera vez que la bandera fue exhibida públicamente ocurrió el 27 de febrero de 1812 en las márgenes del río Paraná, en la ciudad de Rosario. Entre quienes participaron de aquel acontecimiento histórico estuvieron Belgrano y los integrantes del Regimiento N.º 5.

Más adelante, el 20 de julio de 1816, apenas unos días después de la proclamación de la independencia, el Congreso de Tucumán dio su aprobación formal al diseño de la enseña, que desde entonces comenzó a utilizarse con mayor frecuencia en las campañas del ejército patriota.

Décadas después, en 1938, el Congreso argentino sancionó la Ley 12.361, normativa que instituyó el 20 de junio como Día de la Bandera, en reconocimiento a Manuel Belgrano y en coincidencia con la fecha de su fallecimiento.

Día de la Bandera Día de la Bandera

La bandera argentina

La apariencia de este símbolo nacional experimentó diversos cambios con el paso de los años. Uno de los más relevantes se produjo en 1818, cuando Martín de Pueyrredón ordenó sumar el Sol de Mayo sobre la banda blanca ubicada en el centro de la bandera.

Este distintivo remite a los acontecimientos de la Revolución de Mayo y también guarda relación con elementos simbólicos de origen incaico. Actualmente, el sol que figura en la bandera argentina es de color dorado y está compuesto por 32 rayos distribuidos de manera alternada entre rectos y ondulados.

Día de la Bandera Día de la Bandera

El 20 de junio de 1957 quedó oficialmente habilitado el Monumento Nacional a la Bandera, emplazado en la ciudad de Rosario. La obra fue levantada en el sitio donde Manuel Belgrano realizó por primera vez el izamiento de la enseña nacional y, desde entonces, se consolidó como uno de los principales espacios de homenaje a la bandera argentina. Cada año, allí se desarrollan ceremonias y celebraciones alusivas a esta fecha patria.