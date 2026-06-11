Santiago Jubert: "El tarifazo llegó al 1000% desde que Milei es presidente"

El diputado provincial Santiago Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece , responsabilizó al presidente Javier Milei por el aumento de las tarifas de energía eléctrica registrado en el país. Según sostuvo el legislador, las subas son consecuencia de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional que permitieron incrementos en los costos de generación y transporte de energía.

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“Milei es el responsable del tarifazo eléctrico nacional” , afirmó Jubert al referirse al impacto que tienen los aumentos en las facturas que reciben los usuarios.

En ese sentido, explicó que el incremento tarifario es el resultado de “decisiones de Javier Milei que autorizó a las centrales generadoras y las empresas transportadoras de energía a incrementar sus valores operativos”. Asimismo, aseguró que el aumento acumulado desde el inicio de la gestión nacional fue significativo.

“El tarifazo llegó al 1000% desde que Milei es presidente, una tendencia que también muestran los precios de los combustibles” , denunció el legislador.

Por último, Jubert consideró que esta política nacional genera un impacto directo en la economía de las familias y sostuvo que implica “incrementar la presión sobre los castigados ingresos de la gente”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Jubert cuestiona medidas económicas del Gobierno nacional. A mediados de mayo, el legislador había advertido sobre el impacto que, según su visión, tendría el recorte del Presupuesto 2026 impulsado por la administración de Javier Milei.

En aquella oportunidad sostuvo que la reducción de partidas “no es un simple ajuste contable, sino un tajo de casi 2,5 billones de pesos que impacta de lleno en la educación y la salud, pilares del desarrollo jujeño”.

Además, vinculó esa decisión con la situación financiera de las provincias y cuestionó la postura de los dirigentes de La Libertad Avanza.