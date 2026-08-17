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17 de agosto de 2026 - 08:12
País.

Feriado del lunes 17 de agosto: qué se celebra

Este lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Feriado del lunes 17 en Jujuy: por qué se celebra y qué se conmemora.&nbsp;

Feriado del lunes 17 en Jujuy: por qué se celebra y qué se conmemora. 

Este lunes 17 de agosto es feriado nacional en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas más importantes del calendario argentino. En 2026, al caer lunes, el feriado se sumó al sábado 15 y domingo 16 y genera un fin de semana largo de tres días.

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Además, San Martín fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y estuvo al frente del combate de San Lorenzo, uno de los primeros enfrentamientos de la lucha por la independencia.

¿Por qué es feriado y cómo queda el fin de semana?

La Ley 27.399 establece al 17 de agosto como un feriado nacional trasladable. Sin embargo, en 2026 la fecha cae lunes, por lo que no es necesario trasladarla a otro día ni sumar un feriado turístico. De esta manera, el calendario conforma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

Los próximos feriados de 2026

Después del feriado de agosto, todavía quedan varias fechas importantes en el calendario nacional:

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 de noviembre.
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.

El 7 y 8 de diciembre conformarán un fin de semana extra largo, mientras que Navidad permitirá un nuevo descanso de tres días al coincidir con un viernes.

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