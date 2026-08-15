Este lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En San Salvador de Jujuy, la Municipalidad informó cómo funcionarán los principales servicios durante la jornada, con algunos cambios respecto de la atención habitual.
San Salvador de Jujuy: así funcionarán los servicios municipales el 17 de Agosto
Con motivo del feriado nacional del lunes 17 de agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema previsto para los servicios municipales durante esa jornada.
Los principales cambios estarán relacionados con la recolección y limpieza, el transporte urbano, el estacionamiento tarifado, los mercados municipales y los horarios de atención en los cementerios.
Recolección de residuos
Los servicios dependientes del Municipio tendrán recolección domiciliaria y servicios especiales con funcionamiento normal, mientras que las tareas de limpieza y barrido se realizarán de manera reducida.
En cuanto a LIMSA, la recolección domiciliaria y comercial funcionará normalmente, al igual que el servicio de residuos patógenos. También se mantendrá el barrido en el microcentro y la zona de la terminal, además del servicio de contenedores.
Por otro lado, no habrá barrido manual ni recolección de malezas y escombros durante el feriado.
Servicios municipales durante el feriado nacional.
Transporte y estacionamiento
El esquema de transporte también tendrá modificaciones. El servicio urbano circulará con unidades reducidas, mientras que los taxis y remises funcionarán con Tarifa 2.
Los Ascensores Urbanos estarán habilitados de 8 a 20 horas. En tanto, el estacionamiento tarifado no estará vigente durante el lunes 17 de agosto.
Cementerios municipales
Desde la Dirección de Cementerios informaron que durante el feriado las oficinas administrativas atenderán de 8 a 13 horas. El horario destinado a las visitas a los cementerios será de 8 a 18 horas.
Mercados municipales
Los mercados municipales funcionarán durante medio día y retomarán posteriormente su esquema habitual de atención.
De esta manera, quienes tengan previsto realizar trámites, utilizar el transporte público, sacar residuos o visitar los cementerios durante el lunes deberán tener en cuenta estos horarios y modificaciones para evitar inconvenientes.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.