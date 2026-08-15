San Salvador de Jujuy: así funcionarán los servicios municipales el 17 de Agosto

Este lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín . En San Salvador de Jujuy, la Municipalidad informó cómo funcionarán los principales servicios durante la jornada, con algunos cambios respecto de la atención habitual.

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Con motivo del feriado nacional del lunes 17 de agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema previsto para los servicios municipales durante esa jornada.

Los principales cambios estarán relacionados con la recolección y limpieza, el transporte urbano, el estacionamiento tarifado, los mercados municipales y los horarios de atención en los cementerios.

Los servicios dependientes del Municipio tendrán recolección domiciliaria y servicios especiales con funcionamiento normal , mientras que las tareas de limpieza y barrido se realizarán de manera reducida.

En cuanto a LIMSA, la recolección domiciliaria y comercial funcionará normalmente, al igual que el servicio de residuos patógenos. También se mantendrá el barrido en el microcentro y la zona de la terminal, además del servicio de contenedores.

Por otro lado, no habrá barrido manual ni recolección de malezas y escombros durante el feriado.

Servicios municipales durante el feriado nacional.

Transporte y estacionamiento

El esquema de transporte también tendrá modificaciones. El servicio urbano circulará con unidades reducidas, mientras que los taxis y remises funcionarán con Tarifa 2.

Los Ascensores Urbanos estarán habilitados de 8 a 20 horas. En tanto, el estacionamiento tarifado no estará vigente durante el lunes 17 de agosto.

Cementerios municipales

Desde la Dirección de Cementerios informaron que durante el feriado las oficinas administrativas atenderán de 8 a 13 horas. El horario destinado a las visitas a los cementerios será de 8 a 18 horas.

Mercados municipales

Los mercados municipales funcionarán durante medio día y retomarán posteriormente su esquema habitual de atención.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar trámites, utilizar el transporte público, sacar residuos o visitar los cementerios durante el lunes deberán tener en cuenta estos horarios y modificaciones para evitar inconvenientes.