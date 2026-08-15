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15 de agosto de 2026 - 11:54
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: así funcionarán los servicios municipales el 17 de Agosto

Este lunes 17 de Agosto es feriado nacional y habrá cambios en los servicios municipales en San Salvador de Jujuy.

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Por  Agustín Weibel
Servicios municipales en San Salvador de Jujuy&nbsp; (Foto ilustrativa)

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy  (Foto ilustrativa)

Este lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En San Salvador de Jujuy, la Municipalidad informó cómo funcionarán los principales servicios durante la jornada, con algunos cambios respecto de la atención habitual.

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Con motivo del feriado nacional del lunes 17 de agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema previsto para los servicios municipales durante esa jornada.

Los principales cambios estarán relacionados con la recolección y limpieza, el transporte urbano, el estacionamiento tarifado, los mercados municipales y los horarios de atención en los cementerios.

Recolección de residuos

Los servicios dependientes del Municipio tendrán recolección domiciliaria y servicios especiales con funcionamiento normal, mientras que las tareas de limpieza y barrido se realizarán de manera reducida.

En cuanto a LIMSA, la recolección domiciliaria y comercial funcionará normalmente, al igual que el servicio de residuos patógenos. También se mantendrá el barrido en el microcentro y la zona de la terminal, además del servicio de contenedores.

Por otro lado, no habrá barrido manual ni recolección de malezas y escombros durante el feriado.

Servicios municipales durante el feriado nacional.

Servicios municipales durante el feriado nacional.

Transporte y estacionamiento

El esquema de transporte también tendrá modificaciones. El servicio urbano circulará con unidades reducidas, mientras que los taxis y remises funcionarán con Tarifa 2.

Los Ascensores Urbanos estarán habilitados de 8 a 20 horas. En tanto, el estacionamiento tarifado no estará vigente durante el lunes 17 de agosto.

Cementerios municipales

Desde la Dirección de Cementerios informaron que durante el feriado las oficinas administrativas atenderán de 8 a 13 horas. El horario destinado a las visitas a los cementerios será de 8 a 18 horas.

Mercados municipales

Los mercados municipales funcionarán durante medio día y retomarán posteriormente su esquema habitual de atención.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar trámites, utilizar el transporte público, sacar residuos o visitar los cementerios durante el lunes deberán tener en cuenta estos horarios y modificaciones para evitar inconvenientes.

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